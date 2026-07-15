La FIFA revoluciona la final del Mundial 2026 con un entretiempo histórico

La final de la Copa del Mundo 2026 no solo definirá al nuevo campeón, sino que también marcará un cambio inédito en la organización de un partido de fútbol: la FIFA tiene previsto extender el entretiempo hasta aproximadamente 30 minutos para dar lugar a un espectáculo musical, una decisión que rompe con la rutina habitual de los equipos y que ya despierta críticas en el ambiente deportivo.

El partido decisivo, que se disputará el próximo 19 de julio en Estados Unidos, buscará combinar deporte y entretenimiento al estilo de los grandes espectáculos internacionales, siguiendo un modelo similar al del Super Bowl de la NFL.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA will break football laws at the World Cup final on Sunday.



The half-time break will last up to 30 minutes to accommodate the half-time show.



— @martynziegler pic.twitter.com/pW5LaI3PQo — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 14, 2026

Un show con estrellas internacionales

De acuerdo con la información publicada por The Times, la entidad presidida por Gianni Infantino prepara una producción que reunirá a figuras de primer nivel como Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay; parte de las presentaciones se desarrollarán antes del inicio del encuentro y el resto durante el entretiempo.

La logística necesaria para montar y desmontar el escenario obligará a extender el descanso más allá de los 15 minutos establecidos habitualmente por el reglamento. Aunque el cambio todavía no fue detallado oficialmente por la FIFA, todo indica que el árbitro del encuentro autorizará la ampliación del entretiempo por motivos organizativos.

¿Puede influir en el desarrollo del partido?

La extensión del descanso podría modificar la planificación táctica de los entrenadores, el proceso de recuperación física de los futbolistas e incluso el ritmo de juego tras el reinicio. En selecciones que suelen imponer una alta intensidad con largas posesiones, un entretiempo más extenso podría reducir el desgaste acumulado de sus rivales y cambiar las condiciones habituales del partido y del marcador.

FIFA President at New York New Jersey Stadium - FIFA World Cup 2026 | Dustin Satloff - FIFA/GettyImages

Desde la FIFA defienden la iniciativa como parte de una ceremonia de clausura que combinará música, cultura y fútbol para cerrar un Mundial histórico organizado por los tres países anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá-. Sin embargo, el cambio ya abrió un intenso debate sobre hasta qué punto el espectáculo debe influir en el desarrollo de la competición deportiva más importante del mundo.

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