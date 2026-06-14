La FIFA volvió a generar polémica: el español, prohibido

El Mundial 2026 tiene todo para ser una gran fiesta, pero el lema "Football Unites The World" no estaría llevándose a la práctica de manera concreta. Tras las múltiples polémicas con las políticas de ingreso a los Estados Unidos, se sumó una insólita prohibición del español en ruedas de prensa.

Tanto en las comparecencias de Vinicius Jr., Achraf Hakimi y Frenkie de Jong hubo periodistas que intentaron preguntar en español a jugadores que, ahora o en el pasado, jugaron en España. Coordinadores de la FIFA intercedieron para que se responda en inglés por "cuestiones logísticas".

¡OTRO CASO MÁS! ❌😨🗣️



Frenkie DeJong es el tercer jugador que le prohíben contestar en español en un #Mundial que tiene a México como anfitrión... 😬 pic.twitter.com/XlpJea3Ohz — Claro Sports (@ClaroSports) June 14, 2026

La explicación formal dice que esta decisión está vinculada al servicio de traducción simultánea de FIFA, aunque resulta chocante al tratarse del idioma oficial de uno de los tres países organizadores y de varios participantes como España, Argentina, Uruguay, Colombia...

El español es uno de los idiomas más hablados en el planeta y en Estados Unidos se enseña incluso en los colegios, por lo que la decisión de FIFA llama poderosamente la atención y más cuando se trata de una cuestión de traducción. Al Mundial llegan periodistas de todos los rincones de la tierra y el mensaje de los profesionales llega a destino, sea traducido por FIFA o por un tercero. Y eso es lo que importa al final del día.

Además, cabe destacar que los futbolistas se han mostrado incómodos por la situación, ya que los tres mencionados estaban abiertos a responder las preguntas en español al hablarlo con cierta fluidez: Vini y Frenkie juegan en el Real Madrid y el FC Barcelona, mientras que Hakimi se crió en España y tiene un nivel idiomático ideal para contestar.

Los próximos días demostrarán si el revuelo generado en la prensa de habla hispana logra revertir esta situación insólita, donde los derechos de los periodistas se ven vulnerados al no poder utilizar su idioma nativo.