La figura de Inglaterra que podría perderse el partido contra Ghana

Una de las figuras del Arsenal y la selección de Inglaterra, Bukayo Saka, es duda para tener actividad en la Jornada 2 frente a la selección de Ghana y es que las molestias físicas lo han aquejado en meses recientes a pesar de que fue titular en la final de Champions League el mes pasado ante el París Saint-Germain.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔. Bukayo Saka es alta DUDA para disputar el partido de Inglaterra vs Ghana tras sufrir una lesión del tendón de Aquiles. El jugador no entrenó con el equipo. [Mirror] pic.twitter.com/8yipRa1j3u — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 20, 2026

De acuerdo con las declaraciones del entrenador alemán, Thomas Tuchel, el extremo está en proceso de recuperarse al cien por ciento: “Aún está en proceso de recuperación. Es evidente que ha sabido gestionar las molestias y ha jugado a un alto nivel, aunque todavía no está al 100%”, mencionó.

❌ Bukayo Saka is NOT training with England today



⌛️ Arsenal winger working on individual programme as he continues recovery from Achilles complaint



✅ Marcus Rashford is training after muscle niggle pic.twitter.com/5g56TWt2kL — Craig Hope (@CraigHope_DM) June 20, 2026

El Gunner viene de jugar 18 minutos en la Jornada 1 ante Croacia en donde dio una asistencia en el triunfo inglés 4-2. El jugador se encuentra trabajando de manera aislada: “Toda la convocatoria de Inglaterra está entrenando esta mañana en Swope Soccer Village, salvo Bukayo Saka, que sigue su propio programa”, y es que hay que recordar que, las molestias de la lesión sufrida en el tendón de Aquiles se han vuelto a presentar.

Saka es duda ante Ghana, pero podría ser titular ante Panamá

Saka podría reaparecer al 100% ante Panamá | Charlotte Wilson/GettyImages

A pesar de ello, el jugador no está descartado para el juego del martes por la noche, según el periodista John Cross, del Mirror, que “se espera que esté en forma para el partido contra Ghana”, pero es una incógnita si llegue o si juegue de inicio u como suplente.

Aunque según las palabras de Tuchel, la titularidad estaría esperando para el último partido de fase de grupos. “Bukayo (Saka) está preparado y lo estará cada vez más. Creo que para cuando lleguemos al último partido de esta fase de grupos, estará listo (para ser titular)”.

De esa manera, el dorsal 7 podría jugar de arranque ante Panamá el 27 de junio con plenitud física y amplia confianza para no recaer.