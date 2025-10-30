La figura de River Plate que podría tener futuro en la Liga MX

La Liga MX se encuentra en una etapa en la que busca que los fichajes extranjeros sean del mayor calibre posible. Esta es una idea que se propaga en todos los equipos del fútbol nacional. Sin embargo, no es sorpresa que haya equipos cuyo potencial financiero facilite esta tarea.

Tres de los equipos con mejor nómina en México son América, Cruz Azul y los Tigres de la UANL. Se entiende que este invierno las tres instituciones liberarán plazas de extranjero al por mayor y atacarán por refuerzos de renombre, una de las opciones que tienen los clubes mencionados milita en las filas de River Plate.

CODICIADO 💥



Tres grandes se pelearán por un fichaje de cara a la próxima temporada.



😳 Miguel Ángel Borja, jugador de 32 años de River Plate, quedará libre a fines de año.



🔝 En este sentido Sebastián Srur reporta que América, Cruz Azul y Tigres ya realizaron los primeros… pic.twitter.com/oeW4m3NmMS — Futbol Total (@futboltotal) October 29, 2025

El jugador en cuestión es Miguel Borja. El colombiano que hoy milita en River Plate termina contrato a final de año y todo indica que no renovará el mismo. Siendo el caso, el goleador estará como agente libre a partir del primero de enero y es un escenario que buscan aprovechar los clubes de la Liga MX.

Independiente Rivadavia v River Plate - Semifinals: Copa Argentina 2025 | Cesar Heredia/GettyImages

Borja de 32 años sigue siendo un delantero brillante cuanto tiene un enfoque total dentro del campo. Ahora, la forma de llevarle a México sería ofreciendo al colombiano uno de los mejores sueldos de la Liga MX, algo que Cruz Azul, América y los Tigres, pueden costear sin problemas.

Ya existe un sondeo inicial de parte de los tres equipos para conocer la disponibilidad de Borja a un cambio con destino a México. Ahora mismo, ni los de la capital del país, ni los del norte han presentado ningún tipo de oferta formal.

Curiosamente, las tres instituciones han buscado el fichaje del colombiano en diferentes etapas. Cruz Azul y América cuando Miguel aún era parte de Palmeiras. Tigres el pasado mercado de verano donde llegaron a un acuerdo total con el futbolista más no con River Plate.

Más noticias sobre la Liga MX