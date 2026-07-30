La FMF analiza la propuesta de la FIFA para aumentar los recursos del programa FIFA Forward

A pesar de que la CONCACAF se había pronunciado en contra del nuevo modelo propuesto por Infantino para privatizar ciertos aspectos de las futuras copas del mundo, apoyando a la UEFA, que fue más radical en su postura, la Federación Mexicana de Fútbol sorprendió a todos lanzando un comunidado a través del cual informan que analizarán la situación, dejando completamente abierta su postura

El comunicado que lanzó la FMF sobre el programa FIFA Forward

La Federación Mexicana de Futbol fue notificada por la FIFA el 28 de julio de 2026 respecto de la propuesta del Presidente, Gianni Infantino, para incrementar los ingresos del programa FIFA Forward, principal vehículo para fomentar el positivo desarrollo del futbol en el mundo, a partir de un nuevo

modelo financiero.

En la citada comunicación, FIFA plantea que, para que las Federaciones tomen una decisión informada respecto de su participación en dicho mecanismo, abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y documentación asociada al nuevo modelo.

Al respecto la FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano.

🗒️ La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/vZMEZH9DDw — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) July 30, 2026

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