La fuerte crítica de Jude Bellingham hacia Lamine Yamal tras la victoria en El Clásico

Jude Bellingham atacó a Lamine Yamal con un mordaz mensaje en las redes sociales tras la victoria del Real Madrid en el Clásico ante el Barcelona por LaLiga.

Yamal acaparó titulares en la previa del crucial choque, burlándose de Los Blancos tanto en prensa como en internet. El adolescente acusó al Real Madrid de "robar y quejarse" por las decisiones arbitrales en LaLiga y también compartió en Instagram una provocativa foto de sus celebraciones anteriores en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid respondió sobre el terreno de juego, consiguiendo una victoria por 2-1 sobre el Barcelona el domingo por la tarde, aventajando en cinco puntos a su máximo rival en la cima de la tabla. La tensión no solo estalló al final del partido, sino mucho después del pitido final en Madrid.

Bellingham, quien se convirtió en el jugador más joven del Real Madrid en marcar un gol y dar una asistencia en El Clásico en el siglo XXI, aparentemente respondió a Yamal con una publicación propia en Instagram, compartiendo: "Hablar es fácil".

El joven de 22 años añadió: "¡HALA MADRID SIEMPRE!", el lema del club, seguido de "siempre". Bellingham también adjuntó el éxito de Elvis Presley, "A Little Less Conversation". Sus compañeros Dani Carvajal, Thibaut Courtois y Vinícius Júnior también parecieron cuestionar las payasadas de Yamal, aunque se enfrentaron al español en el campo.

Bellingham: "El Real Madrid 'se merece' la victoria en El Clásico"

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

A pesar de las burlas en las redes sociales, Bellingham se aseguró de mantener la atención en su equipo y en los fanáticos leales del Santiago Bernabéu en su entrevista posterior al partido.

“Es una victoria muy importante para nosotros. Estamos muy contentos y es un buen día. Todos hicimos un esfuerzo enorme. Por eso merecemos los tres puntos”, declaró Bellingham a Realmadrid TV .

"Esta victoria también es para la afición. El año pasado jugamos mal en los partidos importantes y hoy esta victoria es para todos: jugadores, cuerpo técnico y afición".

Los Blancos esperan extender el impulso de su gran triunfo en el Clásico hasta noviembre, donde se enfrentarán al Valencia en casa antes de viajar a Anfield para medirse al Liverpool en la Liga de Campeones.

