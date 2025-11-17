La fuerte queja de Thomas Tuchel para Jude Bellingham en la selección de Inglaterra

El entrenador alemán de la selección de Inglaterra, Tomas Tuchel, dejó en claro que no le gustó el desplante que le hizo Jude Bellingham, futbolista de Real Madrid, en el momento que decidió reemplazarlo en el duelo ante Albania.

Más allá de estar entre los clasificados al Mundial 2026, los tironeos entre Thomas Tuchel, a quien en Inglaterra siguen mirando de reojo, y algunos de los referentes del combinado británico, aún siguen y son cada vez más evidentes. Así pasó recientemente con Jude Bellingham, que hizo todo lo posible para exponer su malestar por la decisión del alemán de reemplazarlo en el minuto 84 del encuentro con Albania de este domingo 16 de noviembre en el Arena Kombëtare.

El mediocampista del Real Madrid regresó a la Selección de Inglaterra en esta fecha FIFA de noviembre luego de ausentarse en septiembre por lesión y en octubre por nivel, gesticuló de más al momento de ver que debía dejarle su lugar a Morgan Rogers. Levantó los brazos y se retiró del terreno de juego con clara cara de fastidio.

Luego del partido, el propio Tuchel habló sobre esta situación:

"Vi que Jude Bellingham no estaba contento cuando salió del campo. No quiero darle más importancia, pero mantengo mi palabra: el comportamiento es clave y hay que respetar a los compañeros que entran”, y agregó: “Se toman decisiones y como jugador tienes que aceptarlas”.

Albania v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Alex Pantling/GettyImages

Para completar, el entrenador expresó: ”Jude estaba amonestado y la decisión la habíamos tomado antes del segundo gol. Nos basamos en los estándares, el nivel y el compromiso y el respeto mutuo. No vamos a cambiar nuestra decisión solo porque alguien agite los brazos”.

Unas declaraciones que abren la herida de Jude Bellingham, porque parece haber perdido su condición como titular indiscutido de cara al Mundial 2026.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL