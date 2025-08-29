La gran fortuna que le deja La Fábrica al Real Madrid con las ventas de sus laterales

Entre las muchas diferencias existentes entre el Real Madrid y el FC Barcelona es la utilización de su cantera.

De un tiempo largo a esta parte, salvo contadas excepciones, el conjunto de Valdebebas utiliza a 'La Fábrica' como método de negociación recaudatorio para contratar a los mejores jugadores del mundo, mientras que el FC Barcelona, tal vez más obligado por cuestiones financieras, debe jugar con ellos y que formen parte de la plantilla.

En este caso, es dificil discutir el método del Real Madrid si el club logra recaudar más de 100 millones (103.1M€ para ser exactos) en las ventas de varios laterales, ya sean derechos o izquierdos.

Repasemos:

Este mismo verano han entrado en las arcas blancas un total de 22M€ por traspasos directos e indirectos de tres laterales izquierdos: tanto Obrador (foto) al Benfica (5M€) como Yusi al Alavés (3M€) dejaron en el Castilla un dinero importante por el 50% de sus derechos. El más redituable fue Miguel Gutiérrez, por el que se cobran 9M€ correspondientes a la mitad del traspaso acordado por él entre el Girona y el Nápoles y hay que sumar los 4M€ que ya dejó en 2022 por su salida al equipo catalán, llegando a 13M€ en total y pueden ser 14 si cumple objetivos para el club del estadio Diego Armando Maradona e incluso si lo vende fuera de Italia luego (por mecanismo de solidaridad, otro porcentaje menor).

Al detalle, vale contar que Obrador tuvo un año de cesión en el Deportivo (participó en 34 partidos) y este verano el Madrid lo dejó en el mercado. El Benfica se hizo con él por 5M€ y el club blanco se guardó el 50% de sus derechos.

Otro de los nombres importantes es Yusi: uno de los canteranos madridistas que viajó con Xabi al Mundial de Clubes por si Fran García tenía algún problema. Inmediatamente tras la participación en EEUU se fue al Alavés por 3M€ hasta 2029 y el Madrid, de nuevo, se guarda el 50% de sus derechos.

Hakimi Achraf es el récord ya que es el defensa canterano más caro en la historia del club. Su cesión de dos años en Dortmund (2018-2020). La potente oferta del Inter por 43M€ llegó como anillo al dedo a Valdebebas. Un año después se fue al PSG y dejó pasados los 2,1M€ por el mecanismo de solidaridad.

Reguilón fue uno de los canteranos más rentables en la historia del club. Fue vendido al Tottenham de la Premier por 30 millones en 2020.

Fran García fue una de las ventas blancas de laterales cuando, en 2021 pasó al Rayo Vallecano por 2M€ y su gran rendimiento motivó al Madrid a ejercer la recompra dos temporadas más tarde para hoy ser parte de la plantilla..

