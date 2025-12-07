La gran noticia que recibe Hansi Flick de cara al partido contra el Eintracht Frankfurt

El partido por la UEFA Champions League frente al Eintracht Frankfurt del próximo martes será crucial para las aspiraciones del FC Barcelona en la competencia: están décimo octavos con siete puntos, momentáneamente dentro de zona de clasificación al playoff y sin siquiera tener la ventaja de la localía en la definición de esa eventual llave.

Para empezar a revertir la historia y soñar con meterse entre los ocho que clasifiquen directamente a octavos de final, el duelo contra los alemanes será clave y Hansi Flick recibió una buena noticia para empezar a vivirlo a lo grande: Raphinha se entrenó al 100% este domingo y podrá ser desde la partida contra los teutones.

En la previa del duelo por LaLiga frente al Real Betis, Flick se refirió a la situación del extremo brasileño: “Está bien, pero también tenemos que cuidarle porque el último partido contra el Atlético fue muy intenso, y para él más”. El internacional sudamericano no sumó minutos en el triunfo por 5-3 en La Cartuja este sábado.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

Raphinha lleva 11 partidos jugados en lo que va de la temporada, con cuatro goles anotados y tres asistencias brindadas. Si bien el físico no lo está acompañando, está claro que cuando se encuentra en plenitud es un futbolista que marca la diferencia.

Además, necesita arrancar el 2026 con el pie derecho y mantenerse sano, ya que será una de las figuras de Brasil en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano. Su selección, comandada por Carlo Ancelotti, integrará el grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití.

Balde, a salvo

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El canterano sufrió un fuerte golpe en el primer tiempo del partido con el Real Betis y salió en el descanso por precaución. En los trabajos del domingo estuvo a la par de sus compañeros y se espera que pueda ser de la partida por UCL.