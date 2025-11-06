La gran sorpresa de la selección mexicana para la fecha FIFA de noviembre

Luego de la jornada del fin de semana, de nueva cuenta las ligas en el mundo frenarán para que se juegue la última fecha FIFA del año. La selección mexicana sigue con su meta de mejorar a medio año de la copa del mundo y cada juego de práctica es vital para la causa del Tri.

En este parón de noviembre y como se ha dado en el mes anterior, México se cruzará con un par de selecciones de CONMEBOL. El Tri se enfrentará con sus similares de Uruguay y Paraguay, cotejos para los cuales el técnico del combinado nacional llevará a quien es el mejor delantero nacional de la actualidad.

Fuentes confirman que la estrella de Chivas, Armando González será llamado por primera ocasión a una convocatoria oficial de Javier Aguirre. El jugador ya había sido considerado para un micro ciclo meses atrás, sin embargo, es ahora cuando será finalmente parte de la nómina del cuadro mexicano.

Todos los factores se ha entrelazado en el camino para que 'La Hormiga' sea considerado finalmente por Aguirre. Primero, el elevado nivel de rendimiento del mexicano. 11 goles en la presente Liga MX, cifra que le tiene en plena batalla por ser el campeón de goleo del torneo local.

Adicional, González se beneficia de las ausencias de otro par de seleccionados. Tanto Santiago Giménez como Julián Quiñones no serán llamados por Aguirre debido a que los hombres del Milán y el Al-Qadisiah respectivamente, se encuentran en plena recuperación de lesiones.

Esta es una oportunidad de oro para González si es que el mexicano desea colarse dentro de la lista final de Aguirre. Se entiende que el puesto uno es de Raúl Jiménez y el segundo de Santiago Giménez. Sin embargo, la carrera por la tercer plaza está abierto y Armando puede poner su nombre como candidato.

