La gran sorpresa en la convocatoria de Javier Aguirre para la fecha FIFA de marzo

Álvaro Fidalgo está cada vez más cerca de convertirse oficialmente en jugador de la selección mexicana. El mediocampista, actualmente en el Real Betis, ha completado los pasos administrativos necesarios para integrarse al proyecto del combinado nacional y su convocatoria para la próxima fecha FIFA ya se considera un hecho dentro del entorno del equipo.

El futbolista podría tener sus primeros minutos con el representativo mexicano durante los compromisos internacionales de marzo. México tiene programados encuentros frente a Portugal y Bélgica, duelos que servirán como escenario para que el mediocampista inicie su proceso dentro del equipo dirigido por Javier Aguirre.

PRIMER LLAMADO

La Dirección de Selecciones Nacionales de México ha enviado comunicado al Betis para apartar la convocatoria de Alvaro Fidalgo para los juegos ante Portugal y Bélgica. El apartado es requisito indispensable para convocatorias de quienes juegan fuera del país. pic.twitter.com/WHNZQcor0n — david medrano felix (@medranoazteca) March 10, 2026

El avance en el proceso de integración del jugador también ha quedado reflejado en el plano administrativo. El Betis ya recibió la documentación correspondiente por parte de la Federación Mexicana de Futbol, lo que confirma que los trámites necesarios para su convocatoria han sido completados.

La comunicación entre el futbolista y el cuerpo técnico del Tri también ha sido directa. Javier Aguirre sostuvo recientemente una conversación con el mediocampista para explicarle los planes deportivos del equipo nacional y el rol que podría desempeñar dentro del proyecto.

En ese diálogo, el entrenador dejó claro que el proceso dentro de la selección estará basado en competencia interna. Aunque su convocatoria parece segura para la próxima concentración, el jugador no tiene garantizada una plaza dentro de la lista final para la Copa del Mundo.

El cuerpo técnico considera que la incorporación del mediocampista puede aportar nuevas alternativas en la zona central del campo. Su capacidad para organizar el juego, administrar el ritmo del partido y ofrecer claridad en la distribución del balón son aspectos que se valoran dentro del proyecto.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, dentro de la federación también ha sido bien recibida la postura del jugador respecto a su futuro internacional. El mediocampista tomó la decisión de representar a México pese a tener la posibilidad de esperar una oportunidad dentro del futbol español.

Ese gesto ha sido interpretado como una muestra de compromiso con el proyecto deportivo del Tri. La decisión del futbolista ha reforzado la percepción de que su intención es competir seriamente por un lugar dentro del equipo nacional en los próximos años.

En paralelo, el mediocampista también ha demostrado ambición en su carrera a nivel de clubes. Tras su paso por el América, el futbolista buscó dar un salto competitivo al incorporarse al Betis, un movimiento que forma parte de su intención de crecer dentro del futbol europeo.

Ahora, su llegada a la selección mexicana representa un nuevo capítulo dentro de su trayectoria profesional. La fecha FIFA de marzo podría marcar el inicio de su historia con el Tri, en un proceso donde deberá demostrar su nivel para consolidarse dentro del proyecto que apunta hacia el Mundial.

