El presente por el que atraviesa Armando 'Hormiga' González como goleador de las Chivas de Guadalajara es digno de admiración. Ya fue campeón de goleo el campeonato pasado y en este Clausura 2026 de la Liga MX ya está en el segundo puesto de la clasificación con seis tantos obtenidos hasta el momento, esto gracias al tanto que le metió al Atlas en la pasada edición del Clásico Tapatío.

Este hombre, pese a su corta edad e inexperiencia, ha sabido jugar estos encuentros de alto impacto, tanto contra los rojinegros, como contra el Club América, ya que en los últimos cuatro partidos disputados contra estos acérrimos rivales, el 'Otaku del Gol' ya ha podido marcar en seis ocasiones.

Ayer pudo acrecentar esta cuenta y es que cuando el partido se encontraba uno por cero en favor de los Zorros, apareció este hombre a las afueras del área luego de una recuperación de Roberto Alvarado, quien le sirvió la pelota al 'Hormiga' para que este dispara a portería y, ayudado por un rebote en la espalda de un defensor, la pelota terminó en las redes del arco defendido por Camilo Vargas.

Los goles de Armando 'Hormiga' González en Clásicos

El delantero tapatío tiene apenas seis duelos disputados fente al Club América y el Atlas, cinco de ellos en Liga MX y uno más en CONCACAF Champions Cup, pero el gol con el que empezó esta historia goleadora fue en el Apertura 2025, cuando logró darle el triunfo a su equipo sobre las Águilas al 88' del encuentro disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Posteriormente llegó la hora de enfrentar por segunda ocasión a los Académicos y ese fue el encuentro que lo hizo consolidarse como el 9 rojiblanco dadas las bajas de juego de Alan Pulido y Javier 'Chicharito' Hernández, ya que el canterano hizo su primer hat-trick como profesional y frente a uno de los rivales más odiados por la institución. Dicho encuentro terminó cuatro goles por uno en favor del Guadalajara gracias a la proesa de este hombre.

Hasta antes de este gol en la Jornada 10 del Clausura 2026, su último tanto lo hizo hace unas semanas para darle un triunfo de vital importancia al Rebaño Sagrado frente al Club América. Ahí, el 'Otaku' apareció solo dentro del área chica luego de un cobro de tiro de esquina que fue desviado por Diego Campillo, poniendo así cifras definitivas en ese partido de alarido.

Resultado / Temporada Goles Atlas 1-2 Chivas

Clausura 2026 1 (48') Chivas 1-0 América

Clausura 2026 1 (41') Chivas 4-1 Atlas

Apertura 2025 3 (10', 29' y 51') América 1-2 Chivas

Apertura 2025 1 (88')

El gesto entre Armando González y Ángel Sepúlveda que pudo acercentar la cuenta goleadora

En el duelo frente al Atlas de este fin de semana, la cuenta goleadora pudo haberse hecho más grande y es que Armando falló un penal al minuto 73 del encuentro tras un penal sobre Daniel Aguirre. Sin embargo, la revancha pudo haberle llegado 10 minutos después ya que de nueva cuenta hubo una falta, esta vez sobre Ángel Sepúlveda.

De inmediato se ve que el 'Hormiga' toma la pelota, pero se le acerca el 'Ángel del Gol' para discutir quién sería el cobrador y de es este último quien toma la pelota y define de gran forma engañando al arquero rojinegro para poner cifras definitivas a este encuentro.

Con la situación del penal, sí me hubiese gustado que en ese momento darle la confianza a Hormiga, pero después de ahí hubo un diálogo entre Hormiga y Sepu. Y Sepu es un especialista en ese tipo de acciones, al final hay una parte que el entrenador siempre debe dar confianza al que patea penales, pero hay momentos de los partidos, las circunstancias y situaciones que les pertenecen a los jugadores Gabriel Milito