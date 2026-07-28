La IFAB admite un error clave en la expulsión de Embolo en el partido de Argentina vs Suiza del Mundial 2026

La polémica expulsión de Breel Embolo en el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 sumó un nuevo capítulo: la International Football Association Board, organismo responsable de redactar y actualizar las Reglas de Juego, publicó una aclaración sobre el protocolo del VAR que, en los hechos, deja en evidencia que la decisión arbitral tomada en aquel encuentro fue incorrecta.

La acción había generado un intenso debate desde el mismo momento en que ocurrió, ya que terminó condicionando el desarrollo de un encuentro que permanecía igualado y que luego se inclinó a favor del conjunto albiceleste.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



❌ La IFAB reconoce que la expulsión de Embolo durante el Argentina - Suiza fue un error.



👉 "Una tarjeta amarilla, que no sea una segunda tarjeta amarilla, solo puede ser revisada para identificar al jugador que cometió la falta; la falta en sí no puede ser… pic.twitter.com/WNdy2Cgw0c — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 28, 2026

La jugada que cambió el partido

A los 72 minutos, con el marcador 1-1, Embolo cayó dentro del campo tras un cruce con Leandro Paredes. En primera instancia, el árbitro portugués João Pinheiro sancionó la infracción y amonestó al mediocampista argentino.

Sin embargo, luego de la intervención del VAR, revisó la acción y modificó su decisión. Anuló la tarjeta para Paredes y mostró la segunda amarilla al delantero suizo por considerar que había simulado la falta. La expulsión dejó a Suiza con diez futbolistas y Argentina terminó imponiéndose por 3-1 en el tiempo suplementario.

La aclaración de la IFAB

En esa línea, la IFAB publicó una explicación sobre el alcance del protocolo de videoarbitraje para este tipo de situaciones. El organismo recordó que una tarjeta amarilla, siempre que no implique una segunda amonestación, únicamente puede revisarse para corregir un error de identidad del jugador sancionado, pero no para modificar la infracción en sí.

Con esa precisión reglamentaria, quedó claro que el VAR no estaba habilitado para intervenir de la manera en que lo hizo en la acción protagonizada por Embolo, ya que la revisión terminó cambiando el criterio disciplinario y derivó en una expulsión que, según la interpretación oficial de las reglas, no debió producirse.

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Ahora, además de reconocer el problema en la aplicación del reglamento, la IFAB informó que dejará de utilizar este criterio en jugadas similares mientras estudia una modificación específica de la norma con el objetivo de evitar nuevas interpretaciones que puedan alterar el desarrollo de un partido por una intervención indebida del VAR.