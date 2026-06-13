La impresionante marca que alcanzó Estados Unidos en el Mundial tras vencer a Paraguay

Si de sorpresas mundialistas se trata, la primera la dio Estados Unidos al vencer 4-1 a Paraguay en el estreno del Grupo D. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino dejó una buena actuación en Los Ángeles y, además de quedarse con los tres puntos, consiguió una marca estadística que lo coloca por encima de cualquier otra selección de la Concacaf cuando enfrenta a rivales de la Conmebol en la Copa del Mundo.

El resultado amplió un registro muy poco frecuente para los equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Con la goleada sobre la Albirroja, el USMNT llegó a tres victorias mundialistas frente a selecciones sudamericanas, cifra que, en los papeles parece poca, pero que ningún otro representante de la región alcanzó.

Llamativamente, dos de esos triunfos llegaron frente al mismo rival. El primero ocurrió en 1930 con un 3-0 sobre Paraguay durante la edición inaugural del torneo en la que, vale aclarar, los estadounidenses terminaron terceros. Ahora, 96 años después, Estados Unidos volvió a imponerse al conjunto, ahora dirigido por Gustavo Alfaro, con un 4-1 que seguramente quede entre los momentos más destacados de la competencia.

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | John Dorton/USSF/GettyImages

La otra victoria del USMNT ante un representante de la Conmebol se produjo en 1994, cuando derrotó 2-1 a Colombia.

De todas maneras, el balance general entre las dos confederaciones sigue favoreciendo a Sudamérica, por lejos. En 31 enfrentamientos mundialistas se contabilizan 23 triunfos para equipos de la Conmebol, tres igualdades y cinco victorias para representantes de la Concacaf. De ese reducido grupo ganador, Estados Unidos aportó los ya mencionados tres éxitos, México uno gracias a su triunfo sobre Ecuador en Corea-Japón 2002 y Costa Rica otro con su recordado éxito frente a Uruguay en Brasil 2014.

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

La goleada de Los Ángeles también permitió igualar otro registro. El 4-1 obtenido el viernes comparte el mayor margen de victoria conseguido por una selección de Concacaf sobre una de Conmebol en una Copa del Mundo. La otra ocasión había sido, justamente, el 3-0 que Estados Unidos le propinó al mismo rival en 1930.

Durante su proceso al frente del seleccionado, Pochettino habló en distintas oportunidades sobre competir al máximo nivel y buscar resultados importantes en este Mundial. El estreno no hizo más que entregar argumentos que respaldan ese discurso.