El regreso del Barcelona al renovado, pero aún en obras, Camp Nou dejó múltiples titulares, pero pocos tan rutilante como la actuación de Lamine Yamal, quien nuevamente brilló con luz propia, ahora en la goleada 4-0 ante el Athletic Club; un partido en el que no sólo repartió dos asistencias, también deleitó al público con una colección de jugadas técnicas, recortes y cambios de ritmo que evidencian su excepcional estado de forma, pese a los problemas físicos que arrastró recientemente.

De hecho, aunque su sonada pubalgia lo obligó a perderse varios compromisos entre LaLiga y la Champions League, el impacto del extremo hispano-marroquí para los de Hansi Flick es inmediato, tanto que suma seis goles y ocho asistencias en los doce encuentros oficiales que ha disputado en la actual temporada.

Pero al margen de su contribución directa en goles, la actuación de Lamine frente al Athletic Club sirvió para consolidar una marca que hoy lo coloca en un lugar único dentro del balompié europeo. Es que según la conocida cuenta The Touchline, el atacante de 18 años se convirtió oficialmente en el único futbolista de las cinco grandes ligas (España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia) en alcanzar y superar la barrera de los 200 regates completados desde el inicio del curso pasado, registro que ilustra a la perfección el desequilibrio constante que aporta en el uno contra uno y su capacidad para generar ventajas desde el regate, un recurso cada vez menos frecuente en este deporte.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: Lamine Yamal is the ONLY player in Europe's top 5 leagues to have completed 200+ take ons since the start of last season.



No other player has even reached 150! 😳 pic.twitter.com/4muecWk51P — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 23, 2025

Pese a su corta edad, Yamal continúa acumulando hitos que lo consolidan como uno de los talentos más determinantes del planeta, pues su insistencia para encarar rivales, igual que la madurez en la toma de decisiones y su creciente peso en el juego del Barça refuerzan la sensación de que se trata de un talento destinado a marcar época.

No en vano, el Camp Nou lo ovacionó de pie en el segundo tiempo contra los bilbaínos, consciente de que está presenciando la evolución de un futbolista de la casa, que ya posee un registro que nadie más en Europa puede presumir: ser el rey actual del regate.