La increíble racha de Cruz Azul en el estadio Olímpico

Cruz Azul ha convertido el estadio Olímpico Universitario en un auténtico bastión. Los celestes, hoy dirigidos por Nicolás Larcamón, acumulan una racha extraordinaria de 26 partidos sin derrota en CU, una marca que ni siquiera los propios Pumas han logrado en más de seis décadas de historia en primera división.

La sorprendente seguidilla comenzó años atrás, durante la gestión de Vicente Sánchez como entrenador interino. Desde entonces, distintos cuerpos técnicos y planteles han pasado por La Noria, pero la tendencia se ha mantenido: Cruz Azul no pierde cuando pisa el recinto auriazul.

Larcamón, quien ha consolidado un proyecto competitivo y de alta exigencia, ha sabido prolongar el dominio celeste en territorio universitario. El equipo se ha mostrado sólido, ordenado y capaz de asumir los partidos de visita con una personalidad que pocos conjuntos logran en un escenario históricamente complejo.

La cifra de 26 juegos sin derrota en C.U. no solo destaca por sí misma, sino por lo que representa: un dominio territorial inusual, especialmente al compararse con los registros del club local. Pumas jamás ha podido tejer una racha semejante en su propio estadio, un detalle que aumenta el valor del logro cementero.

Aunque Cruz Azul sí perdió un encuentro como local durante el actual torneo, dicho tropiezo —ante los propios Pumas— no ocurrió en C.U., sino en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, sede alterna utilizada de manera emergente. En su territorio adoptivo de Ciudad Universitaria, la imbatibilidad sigue intacta.

Este dominio ha sido clave para sostener la confianza del equipo en un semestre altamente competitivo. Cruz Azul no solo ha encontrado estabilidad futbolística, sino un escenario en el que su rendimiento parece elevarse de forma natural.

A medida que avanza la liguilla, el invicto en CU se vuelve un argumento más para considerar a los celestes como uno de los clubes más consistentes del fútbol mexicano. Si la racha continúa, el Olímpico Universitario podría seguir siendo, paradójicamente, una de las casas más seguras para Cruz Azul.

