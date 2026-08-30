La increíble racha del Real Madrid contra el Málaga en el Bernabéu

El dominio del Real Madrid sobre el Málaga no se limita a lo que mostró en la fecha 3 de LaLiga 2026/27. El Merengue construyó durante años una estadística que resulta demoledora para el equipo andaluz cada vez que visita el Bernabéu y este domingo está encaminado a extenderla.

El Madrid llegó al encuentro sin haber perdido ninguno de sus 17 partidos como local contra los Boquerones por la liga española. El registro estaba compuesto por 14 victorias y tres empates antes del inicio del encuentro de este domingo.

17 - El @realmadrid no ha perdido ninguno de los 17 partidos que ha disputado en LaLiga ante el Málaga en casa (14V 3E).



Solo ante Las Palmas (36), Elche (25), CD Málaga (20) y Real Murcia (18) ha jugado más partidos en casa en la competición sin perder ninguno.



Dominio. pic.twitter.com/IF5G7AeHXG — OptaJose (@OptaJose) August 30, 2026

Los dirigidos por José Mourinho se impusieron por marcador de 4-0 gracias a los goles de Jude Bellingham, Alfonso Herrero en contra, Kylian Mbappé y Arda Güler. Los merengues alargaron su racha positiva ante el Málaga y llegaron a 18 partidos sin perder en el Bernabéu ante este rival.

Comparar esa estadística con todos los otros rivales que visitaron a los Blancos sirve para tomar dimensión de los números. Únicamente Las Palmas, con 36 encuentros, el Elche, con 25, el CD Málaga, con 20, y el Real Murcia, con 18, disputaron una mayor cantidad de partidos ligueros en la capital española sin conseguir una victoria.

El Málaga no puede contra el Real Madrid

Alfonso Herrero, Malaga vs Real Madrid | Anadolu/GettyImages

Los Boquerones volvieron este domingo al Bernabéu después de casi de nueve años. Su última visita había sido en noviembre de 2017 y terminó con victoria merengue por 3-2, definido con un gol de Cristiano Ronaldo.

De todas formas, el Málaga sí consiguió llevarse algunos puntos de Madrid. En septiembre de 2015 igualó 0-0 con Javi Gracia como entrenador y Kameni como una de las figuras de esa fecha. También había firmado un empate 1-1 en 2012 durante el ciclo de Manuel Pellegrini.

Ahora, en 2026, el equipo de Juanfran Funes llegó con un punto en las primeras dos jornadas, producto de una derrota contra el Atlético de Madrid y un empate con el Deportivo. El Real Madrid llegó desde el extremo opuesto porque ganó sus dos primeros partidos de LaLiga y con un invicto de 11 partidos.