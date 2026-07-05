¿Estamos ante uno de los escándalos del Mundial? En las últimas horas, The Athletic dio a conocer que Folarin Balogun podrá disputar el cruce de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica, incluso habiendo recibido una tarjeta roja en el encuentro contra Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos. La Comisión Disciplinaria de la FIFA mantuvo la sanción de un partido, aunque dejó su aplicación en suspenso durante un año mediante el artículo 27 del Código Disciplinario.

La resolución no pasó desapercibida debido a que, al finalizar el encuentro disputado en el San Francisco Bay Area Stadium, algunos funcionarios de la máxima entidad del fútbol habían señalado que una selección no podía impugnar una tarjeta roja ni la suspensión automática vinculada con ella durante la Copa del Mundo.

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Jamie Squire/GettyImages

Sin embargo, sucedió y la FIFA, si bien no eliminó el castigo impuesto al delantero del Mónaco, lo pospuso. La sanción permanece vigente dentro de su expediente disciplinario, aunque su cumplimiento quedó diferido bajo un período de prueba de 12 meses. Gracias a esto, Mauricio Pochettino recupera al atacante para el partido ante los Diablos Rojos.

Balogun fue expulsado por una infracción sobre Tarik Muharemovic durante la victoria estadounidense frente a Bosnia y Herzegovina. De acuerdo con el reglamento del torneo, una tarjeta roja implica una fecha de suspensión pero, en esta oportunidad, la Comisión Disciplinaria utilizó una herramienta prevista en su propio Código para diferir la ejecución de esa pena.

Folarin Balogun will be available to play the USMNT’s round of 16 match against Belgium with his one-game red-card ban suspended.



The 25-year-old received a straight red card against Bosnia and Herzegovina.



Multiple FIFA officials told The Athletic after the game that a team is… pic.twitter.com/TDTnnLvcnC — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 5, 2026

El comunicado de la FIFA explicó que la suspensión quedó condicionada al comportamiento del futbolista durante el próximo año. Si vuelve a cometer una infracción de naturaleza y gravedad similares dentro de ese período, deberá cumplir la fecha pendiente, además de cualquier castigo correspondiente por la infracción posterior.

La Federación Estadounidense de Fútbol expresó en un comunicado que aceptaba la resolución de la Comisión Disciplinaria y añadió que estaba complacida por la posibilidad de contar con Balogun frente a Bélgica. También afirmó que toda la atención del equipo estaba puesta en el encuentro de octavos y agradeció el apoyo de la afición.

El delantero del Monaco llega como el máximo goleador del USMNT en esta Copa del Mundo con tres tantos en tres partidos. Su presencia ahora modifica el sector ofensivo del conjunto dirigido por Pochettino, ya que Ricardo Pepi aparecía como la principal alternativa para ocupar ese lugar este lunes.

La decisión de la FIFA no resulta inédita. En noviembre de 2025, Cristiano Ronaldo recibió tres fechas de suspensión luego de una expulsión durante las Eliminatorias. Cumplió la primera, en tanto que las otras dos quedaron suspendidas durante un año bajo el mismo artículo 27 del Código Disciplinario. Según informó la BBC, uno de los elementos valorados por la Comisión Disciplinaria fue que aquella expulsión representaba la primera del portugués en 225 partidos con su selección.