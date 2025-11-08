La indirecta de Xabi Alonso a Gareth Bale tras ser criticado por la derrota ante el Liverpool

Gareth Bale puso en pausa el golf para poner su atención en el pasado compromiso entre el Real Madrid y el Liverpool, que terminó en victoria 1-0 para el cuadro inglés por la cuarta fecha de la UEFA Champions League.

El ex jugador del Real Madrid criticó a Xabi Alonso por el manejo de los egos en el vestuario, en declaraciones que recorrieron el mundo.

"No es lo mismo entrenar al (Bayer) Leverkusen que al Real Madrid", señaló Bale en CBS Sports, y en relación a Alonso. "Tienes que gestionar más egos".

Xabi Alonso le restó importancia a los comentarios de Bale, de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano. “Este vestuario solo tiene grandes jugadores con mucha personalidad”, atizó el entrenador. “Estamos iniciando un nuevo proyecto con mucha fe. Estoy muy contento con ellos, estamos progresando”.

🚨❌ Xabi Alonso plays down Gareth Bale comments about egos in Real Madrid dressing room: “This dressing room has just great players with a lot of personality”.



“We are starting a new project with a lot of belief. I’m very happy with them, we’re making progress”. pic.twitter.com/ri5a3Sw9no — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2025

El cuadro merengue ha sido criticado esta temporada no solo por Bale, sino por otros personajes del fútbol mundial que consideran que el equipo blanco sufre cada vez que se mide a un equipo grande, o esa parece ser la sensación que da el equipo dirigido por Alonso.

Bale, quien se retiró con 33 años en 2022, ahora vive una etapa como comentarista deportivo, primero lo hizo en el Mundial de Clubes de la FIFA con DAZN y ahora se ha mantenido en este oficio, pese a que en varias oportunidades dijo que el fútbol le aburría.

"Está bien volver un poco al fútbol después de varios años alejado y es una buena forma de hacerlo. Disfruto viendo los partidos y dando mis opiniones", dijo Bale hace algunos meses.

Bale con el Madrid logró 106 goles con 68 asistencias en 258 partidos oficiales, con 18 títulos conseguidos, entre ellos cinco ediciones de la UEFA Champions League y tres Ligas.