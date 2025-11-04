Las asombrosas estadísticas de Vinícius Júnior ante el Liverpool

El Real Madrid afronta su visita a Anfield Road, este martes en la cuarta jornada de la Champions League, con una de sus mayores armas ofensivas: Vinícius Júnior; auténtica pesadilla del Liverpool.

En efecto, el extremo brasileño ha sido protagonista estelar en cuatro de sus cinco enfrentamientos contra los Reds, siempre con la camiseta blanca, incluyendo su rol protagónico en una final de la propia Liga de Campeones.

Es que con un balance de cuatro victorias y un empate en sus citados cinco partidos, aunado a cinco goles y dos asistencias, Vini ostenta estadísticas vitalicias de ensueño ante un Liverpool que en esta ocasión recibirá al Madrid en un nefasto momento de resultados, dado que ha perdido seis de sus últimos ocho compromisos entre todas las competiciones.

Vinícius le ha marcado muchas veces al Liverpool | Shaun Botterill/GettyImages

La relación del atacante carioca con el Pool comenzó en la 2020/2021, en plena pandemia, y mientras el Santiago Bernabéu marchaba en obras, trayendo consigo que el Real disputara todos sus duelos como local en el Estadio Alfredo Di Stéfano. En ese entonces, el Balón de Plata de 2024 firmó una actuación memorable, cortesía de dos dianas en la victoria por 3-1, en la ida de cuartos de final de la Champions, previo a que, en la vuelta, un 0-0 sellara el pase de los merengues a semis.

Un año después, en 2022, la hoy estrella de La Canarinha volvió a marcar diferencias, y nada menos que en la final del torneo de "La Orejona", celebrada en París. En un partido dominado por el Liverpool, pero que nunca pudo derrumbar al inspirado Thibaut Courtois en la portería, Vinícius aprovechó un centro de Fede Valverde para anotar el único gol del encuentro y dar a los blancos su decimocuarta corona del viejo continente.

No obstante, la exhibición más completa ante el conjunto inglés llegó en la ida de octavos de la propia Liga de Campeones en 2023, cuando el Madrid perdía en Anfield 2-0, y en apenas 14 minutos. Entonces, el eléctrico extremo dijo presente con dos anotaciones; una de gran calidad y otra con fortuna, para igualar el resultado y silenciar a buena parte de Merseyside, antes de que la escuadra merengue se llevara la victoria 2-5, y oficializara el boleto a la ronda de los mejores ocho en la vuelta, en el Bernabéu.

Sin dudas, el Pool deberá encontrar la fórmula a fin de detener a su kryptonita, Vini Jr., si desea cuanto menos sumar un punto y mantenerse cerca del top 8 en la actual edición de Champions.

