La dura crítica de Gareth Bale a Xabi Alonso tras la derrota del Real Madrid contra el Liverpool

El Real Madrid sufrió su segundo tropiezo de la temporada, y el primero en la Champions League, al perder el martes 1-0 ante el Liverpool, en un encuentro donde los ingleses fueron muy superiores y sólo la brillante actuación bajo los palos de Thibaut Courtois evitó una goleada. Inclusive, la mala prestación colectiva de los entrenados por Xabi Alonso trajo fuertes críticas, hasta de algún histórico de la Casa Blanca como Gareth Bale.

En efecto, los Reds dominaron el esperado duelo de principio a fin generando numerosas ocasiones, pero se toparon de nuevo con un inspirado portero belga que recordó su actuación en la final de la edición 2021/2022, frente a la propia entidad de Merseyside, cuando resultó decisivo para que los blancos conquistaran su decimocuarta Copa de Europa, en París.

Claro está, la reciente derrota del Madrid ha reabierto el debate sobre el rendimiento del equipo bajo la dirección de Xabi, quien atravesaba su cuarta gran prueba como inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu, y la tercera en la 2025/2026, recordando que los suyos fueron goleados por el PSG en el Mundial de Clubes, torneo que formó parte del ejercicio anterior. Ahora, la sensación global es que el Real sufre en los partidos grandes, lo que viene causando preocupación en la afición.

💥 ¡PALAZO DE BALE A XABI ALONSO!



😅 "No es lo mismo entrenar al Leverkusen que al Real Madrid... tienes que gestionar más egos".



📺 ¡Vente ya a #ChiringuitoMadrid! pic.twitter.com/WFWsXbjcdM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 5, 2025

"No es lo mismo entrenar al (Bayer) Leverkusen que al Real Madrid", señaló Bale en CBS Sports, y en relación a Alonso, quien aterrizó en la capital de España luego de una exitosa pasantía por la escuadra de Las Aspirinas, a la que ayudó a conseguir la primera Bundesliga de su historia, en la 2023/2024. "Tienes que gestionar más egos", acotó el antiguo extremo galés, que compartió vestuario en rol de jugador con el vasco durante dos contiendas.

Bale acumuló 18 títulos en ocho campañas, en dos etapas distintas, con el club blanco; entre ellos cinco Champions League y tres Ligas, aunado a marcar 106 goles con 68 asistencias en 258 partidos oficiales. De hecho, la primera de las citadas "Orejonas" del actual comentarista de fútbol llegó en la 2013/2014, siendo compañero del propio Xabi.

