La inesperada reacción de Ruben Amorim tras su despido del Manchester United

Ruben Amorim fue despedido este lunes 5 de enero después de arrastrar una racha negativa de resultados con el Manchester United. De acuerdo con los reportes recientes, el técnico portugués "no se mostró sorprendido" por la decisión de la directiva de los Red Devils de cesarlo, aunque aún se sentía "optimista" respecto a su futuro dentro del club.

La directiva del Man Utd tomó la determinación apenas 24 horas después de que Amorim cuestionara públicamente su papel dentro de la institución. Sus declaraciones llamaron poderosamente la atención tras el empate 1-1 frente al Leeds United en Elland Road.

Las constantes diferencias en materia de fichajes, la rigidez táctica de Amorim y una prolongada racha de malos resultados durante los últimos 14 meses terminaron por sentenciar al estratega de 40 años, pese a que había logrado colocar al United en la sexta posición de la Premier League.

Leeds United v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

De acuerdo con un reporte de Sky Sports, Amorim asumía que su salida era cuestión de tiempo y "veía venir" el desenlace, que se produjo apenas cinco días después del inicio del nuevo año.

Aun así, el técnico confiaba en que el panorama mejoraría una vez que Bruno Fernandes dejara atrás su lesión y Amad Diallo, Bryan Mbeumo y Noussair Mazraoui regresaran de la Copa Africana de Naciones, con la esperanza de que el equipo pudiera enderezar el rumbo y pelear por puestos de UEFA Champions League.

El entrenador siempre se caracterizó por expresar su opinión sin rodeos y dejó claro en repetidas ocasiones que el plantel necesitaba, como mínimo, un refuerzo de peso en el mercado invernal, una postura que probablemente influyó negativamente en la decisión final del club.

Amorim, tranquilo tras su despido

Pese a haber sido despedido en las primeras horas del lunes, Amorim fue captado poco después paseando tranquilamente junto a su esposa, Maria. El exentrenador del Sporting CP incluso saludó a los fotógrafos con una sonrisa y el pulgar arriba, mostrando un ánimo relajado.

Los reportes indican que el Manchester United deberá cubrir los 18 meses restantes de su contrato, lo que equivale a cerca de 9.75 millones de libras (13.2 millones de dólares).

Tomorrow's front page: When your trophies are nil and you've cost 30 mil, that's Amorimhttps://t.co/aZ3GquPWpU pic.twitter.com/mMsDczWo3w — The Sun (@TheSun) January 5, 2026

¿Qué sigue para el Manchester United?

El futuro inmediato de Amorim es incierto, mientras que el club ya trabaja en la elección de su sucesor. De forma provisional, el actual entrenador del equipo sub-18, Darren Fletcher, tomará las riendas y dirigirá al equipo frente al Burnley el miércoles por la noche.

No obstante, todo apunta a que Fletcher no será la solución a largo plazo. Según distintos informes, el principal candidato de la directiva es Oliver Glasner, actual técnico del Crystal Palace, incluso si deben esperar hasta el próximo verano, cuando concluya su contrato con los Eagles.