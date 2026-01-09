Sports Illustrated Fútbol

La Inteligencia Artificial predice la clasificación de la Premier 2025/26 tras la jornada 21

Seis puntos son la diferencia entre el primer y el tercer puesto en la lucha por la corona inglesa.
Arsenal v Liverpool - Premier League
La jornada 21 de la Premier League 2025/26 dejó una sensación de oportunidad perdida entre los principales aspirantes al título. El Arsenal, el Manchester City y el Aston Villa fallaron en el momento clave y desaprovecharon un escenario ideal para inclinar a su favor una carrera por el campeonato que sigue más abierta que nunca. Y es que ninguno de los tres logró la victoria.

En un calendario todavía marcado por la exigencia del periodo invernal y por una sucesión constante de partidos, la liga inglesa volvió a demostrar que no concede tregua: tropiezos inesperados, movimientos en los banquillos y rumores de mercado se mezclan con una clasificación comprimida al límite. Ni siquiera el empate sin goles entre el Arsenal y el Liverpool sirvió para aclarar el panorama, manteniendo intacta la tensión en la lucha por la corona cuando la temporada entra en su tramo decisivo.

En este contexto de máxima igualdad, la tecnología también entra en juego. El superordenador de Opta, basado en inteligencia artificial y en millones de simulaciones teniendo en cuenta rendimiento, calendario y datos históricos, ofrece un pronóstico contundente: el Arsenal acabaría proclamándose campeón de la Premier League 2025/26 destronando al Liverpool.

Tabla de posiciones de la Premier League 2025/26 prevista por la supercomputadora

Posición

Equipo

Puntos actuales

Puntos previstos

Arsenal

49

85

Manchester City

43

75

Aston Villa

43

73

Liverpool

35

65

Brentford

33

57

Newcastle

32

58

Manchester United

32

55

Chelsea

31

58

Fulham

31

53

10º

Sunderland

30

50

11º

Brighton

29

54

12º

Everton

29

49

13º

Crystal Palace

28

51

14º

Tottenham

27

50

15º

Bournemouth

26

48

16º

Leeds

22

41

17º

Nottingham Forest

21

41

18º

West Ham

14

30

19º

Burnley

13

28

20º

Wolves

7

22

Según estas proyecciones, los de Mikel Arteta lograrían imponer su regularidad en el tramo final del curso, y le acompañarían en los puestos de Champions League el Manchester, el Aston Villa y el Liverpool. A la espera de saber cuántos equipos ingleses jugarían la máxima competición europea, el Manchester United y el Chelsea se quedarían fuera de Europa para la próxima temporada.

Mientras, en la zona baja de la tabla el veredicto es mucho más cruel, con el West Ham, el Burnley y el Wolverhampton señalados como los tres equipos que perderían la categoría y descenderían a la Championship.

