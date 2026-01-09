La Inteligencia Artificial predice la clasificación de la Premier 2025/26 tras la jornada 21
La jornada 21 de la Premier League 2025/26 dejó una sensación de oportunidad perdida entre los principales aspirantes al título. El Arsenal, el Manchester City y el Aston Villa fallaron en el momento clave y desaprovecharon un escenario ideal para inclinar a su favor una carrera por el campeonato que sigue más abierta que nunca. Y es que ninguno de los tres logró la victoria.
En un calendario todavía marcado por la exigencia del periodo invernal y por una sucesión constante de partidos, la liga inglesa volvió a demostrar que no concede tregua: tropiezos inesperados, movimientos en los banquillos y rumores de mercado se mezclan con una clasificación comprimida al límite. Ni siquiera el empate sin goles entre el Arsenal y el Liverpool sirvió para aclarar el panorama, manteniendo intacta la tensión en la lucha por la corona cuando la temporada entra en su tramo decisivo.
En este contexto de máxima igualdad, la tecnología también entra en juego. El superordenador de Opta, basado en inteligencia artificial y en millones de simulaciones teniendo en cuenta rendimiento, calendario y datos históricos, ofrece un pronóstico contundente: el Arsenal acabaría proclamándose campeón de la Premier League 2025/26 destronando al Liverpool.
Tabla de posiciones de la Premier League 2025/26 prevista por la supercomputadora
Posición
Equipo
Puntos actuales
Puntos previstos
1º
Arsenal
49
85
2º
Manchester City
43
75
3º
Aston Villa
43
73
4º
Liverpool
35
65
5º
Brentford
33
57
6º
Newcastle
32
58
7º
Manchester United
32
55
8º
Chelsea
31
58
9º
Fulham
31
53
10º
Sunderland
30
50
11º
Brighton
29
54
12º
Everton
29
49
13º
Crystal Palace
28
51
14º
Tottenham
27
50
15º
Bournemouth
26
48
16º
Leeds
22
41
17º
Nottingham Forest
21
41
18º
West Ham
14
30
19º
Burnley
13
28
20º
Wolves
7
22
Según estas proyecciones, los de Mikel Arteta lograrían imponer su regularidad en el tramo final del curso, y le acompañarían en los puestos de Champions League el Manchester, el Aston Villa y el Liverpool. A la espera de saber cuántos equipos ingleses jugarían la máxima competición europea, el Manchester United y el Chelsea se quedarían fuera de Europa para la próxima temporada.
Mientras, en la zona baja de la tabla el veredicto es mucho más cruel, con el West Ham, el Burnley y el Wolverhampton señalados como los tres equipos que perderían la categoría y descenderían a la Championship.
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Periodista deportivo. Pero sobre todo redactor.