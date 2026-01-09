La Inteligencia Artificial predice la clasificación de la Premier 2025/26 tras la jornada 21

La jornada 21 de la Premier League 2025/26 dejó una sensación de oportunidad perdida entre los principales aspirantes al título. El Arsenal, el Manchester City y el Aston Villa fallaron en el momento clave y desaprovecharon un escenario ideal para inclinar a su favor una carrera por el campeonato que sigue más abierta que nunca. Y es que ninguno de los tres logró la victoria.

En un calendario todavía marcado por la exigencia del periodo invernal y por una sucesión constante de partidos, la liga inglesa volvió a demostrar que no concede tregua: tropiezos inesperados, movimientos en los banquillos y rumores de mercado se mezclan con una clasificación comprimida al límite. Ni siquiera el empate sin goles entre el Arsenal y el Liverpool sirvió para aclarar el panorama, manteniendo intacta la tensión en la lucha por la corona cuando la temporada entra en su tramo decisivo.

En este contexto de máxima igualdad, la tecnología también entra en juego. El superordenador de Opta, basado en inteligencia artificial y en millones de simulaciones teniendo en cuenta rendimiento, calendario y datos históricos, ofrece un pronóstico contundente: el Arsenal acabaría proclamándose campeón de la Premier League 2025/26 destronando al Liverpool.

Tabla de posiciones de la Premier League 2025/26 prevista por la supercomputadora

Posición Equipo Puntos actuales Puntos previstos 1º Arsenal 49 85 2º Manchester City 43 75 3º Aston Villa 43 73 4º Liverpool 35 65 5º Brentford 33 57 6º Newcastle 32 58 7º Manchester United 32 55 8º Chelsea 31 58 9º Fulham 31 53 10º Sunderland 30 50 11º Brighton 29 54 12º Everton 29 49 13º Crystal Palace 28 51 14º Tottenham 27 50 15º Bournemouth 26 48 16º Leeds 22 41 17º Nottingham Forest 21 41 18º West Ham 14 30 19º Burnley 13 28 20º Wolves 7 22

Según estas proyecciones, los de Mikel Arteta lograrían imponer su regularidad en el tramo final del curso, y le acompañarían en los puestos de Champions League el Manchester, el Aston Villa y el Liverpool. A la espera de saber cuántos equipos ingleses jugarían la máxima competición europea, el Manchester United y el Chelsea se quedarían fuera de Europa para la próxima temporada.

Mientras, en la zona baja de la tabla el veredicto es mucho más cruel, con el West Ham, el Burnley y el Wolverhampton señalados como los tres equipos que perderían la categoría y descenderían a la Championship.

