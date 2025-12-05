La irónica respuesta del Atlético de Madrid ante el interés del Barcelona por Julián Álvarez que involucra a Yamal

El 3-1 del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid para seguir como líderes de LaLiga no pasó desapercibido para nadie.

Incluso generó rumores para el mercado de fichajes que se viene, ya que la historia entre ambos clubes con transferencias importantes es de larga data. Sumado a esto, uno de estos clubes pareciera estar muy interesado en contar con la máxima estrella del rival.

Mateu Alemany, director deportivo de Atlético de Madrid, desestimó el presunto interés del Barcelona por contratar a Julián Álvarez, una de las figuras del equipo.

"No tengo conocimiento en absoluto de que esté en la órbita de Barcelona. Es un jugador importantísimo, muy importante para el equipo, para el club, y me consta que está muy feliz con nosotros", indicó Alemany ante los micrófonos de Movistar+ en la previa del partido entre ambos clubes disputado el pasado martes. Vale recordar que el directivo también ocupó el mismo cargo en el club catalán entre 2021 y 2023.

Cuando el FC Barcelona preguntó al Atlético de Madrid sobre un posible traspaso de Julián Álvarez, la respuesta del club Colchonero fue: "Ya que estamos, hablemos también de Lamine Yamal", según informa The Athletic y para dejar bien en clara la trascendencia del delantero argentino en el armado deportivo y táctico del Atlético.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

El representante de Julián Álvarez habló sobre el interés del Barcelona

"Tengo entendido que al Atlético le llegaron varias llamadas, pero siempre, por lo que tengo hablado con los directivos es que la intención en este mercado es que Julián termine con el club la temporada", indicó Fernando Hidalgo en Solo para Culés.

Y en ese contexto, sentenció: "Obviamente que le gusta Barcelona, tiene admiración por los clubes españoles y al seguir de chico la carrera de Messi. Pero hoy es el Atlético y si es así lo del interés del Barcelona lo tomamos como futurología".

