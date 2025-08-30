En Italia los rumores de mercado siempre están a la orden del día, y en las últimas horas el nombre de Dani Ceballos apareció vinculado a la Juventus. Sin embargo, desde el propio club turinés se encargaron de poner paños fríos: no hay gestiones en curso ni conversaciones abiertas por el mediocampista del Real Madrid.

La noticia había tomado fuerza ante la necesidad de la Vecchia Signora de sumar variantes en el mediocampo, un sector golpeado por lesiones y salidas en los últimos mercados. En ese contexto apareció el nombre de Dani Ceballos, quien no cuenta con demasiados minutos en el Real Madrid bajo la conducción de Xabi Alonso y suele ser protagonista de rumores en cada ventana de transferencias. Sin embargo, fuentes cercanas al club aseguran que el español no figura entre los objetivos principales de la dirigencia bianconera.

🚨❌ Juventus are not working on Dani Ceballos deal despite reports. No talks, no contacts.
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

Pese a esto, fuentes cercanas al club italiano remarcan que Ceballos no está en la lista de prioridades. Juventus tiene otros perfiles en carpeta, más ajustados a las necesidades del equipo y a la política de fichajes que viene aplicando la dirección deportiva. El español, por ahora, no encaja ni desde lo económico ni desde lo deportivo.

En el Real Madrid, por su parte, el jugador mantiene contrato vigente y su situación no ha cambiado: es considerado un suplente útil dentro de la rotación, aunque lejos de los titulares. Su futuro podría definirse más adelante, pero no será en Turín.

Con este panorama, todo indica que los rumores sobre un desembarco de Ceballos en la Serie A quedarán en eso: simples rumores. Juventus, mientras tanto, seguirá explorando alternativas para reforzar su plantel de cara a la exigente temporada que tiene por delante.