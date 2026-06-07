El mercado de fichajes empieza a moverse lentamente y uno de los nombres que surgió en las últimas horas es el de Alexander Sørloth, centrodelantero del Atlético de Madrid, de correcta temporada 2025/26.

El noruego jugó 54 partidos con el Colchonero en la última campaña, anotando 20 goles y brindando una asistencia. Su equipo terminó cuarto en LaLiga, llegó a la final de la Copa del Rey y fue eliminado de la UEFA Champions League en semifinales a manos del Arsenal de Mikel Arteta.

El nacido en Trondheim es uno de los 26 convocados de Ståle Solbakken para el Mundial 2026, y si hace bien las cosas su cotización podría subir incluso más. Es por eso que la Juventus se adelantó y llegó a un acuerdo con la representación del futbolista para un contrato más elevado que el que tiene en el Atlético. Ahora faltará lo más difícil: sacarlo de Madrid.

🚨⚪️⚫️ Initial agreement on personal terms between Juventus and Alexander Sørloth’s camp.



Talks to continue between Juve and Atléti as the two sides keep discussing also about Nico González. @MatteMoretto



🎥🇮🇹 https://t.co/uKvzMMwJO8 pic.twitter.com/kcVf7NZMsV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

Las directivas ya están en conversaciones, aunque llamativamente no han tocado el tema Sørloth: Nico González, convocado por Argentina a la Copa del Mundo, es propiedad de los italianos y estuvo a préstamo en España esta última temporada, y el Colchonero quiere el traspaso de manera definitiva. Según reporta el Corriere Dello Sport, se trataría de dos negociaciones totalmente distintas y el argentino no entraría como moneda de cambio por el noruego.

Noruega regresará a un Mundial tras 28 años de ausencia, convirtiéndose esta en su cuarta participación mundialista tras la de Francia 1998. Esta vez llega de la mano de una camada brillante de jugadores, con Erling Haaland, Martin Odegaard y el ya mencionado Alexander Sorloth.

Los vikingos harán su estreno el martes 16 frente a Irak en el Gillette Stadium, mientras que el lunes 22 se enfrentarán a Senegal en el MetLife Stadium. Cerrarán contra Francia el viernes 26, nuevamente en la casa de los Patriots.