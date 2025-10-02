La lesión de Alisson: cómo está progresando y la fecha posible de regreso del portero del Liverpool

La decepcionante noche de UEFA Champions League para el Liverpool se agravó cuando el portero Alisson tuvo que abandonar el campo por lesión en la segunda mitad.

El brasileño, quien ha tenido bastantes problemas físicos en el Merseyside, ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los mejores porteros del mundo, desempeñando un papel clave en el glorioso ciclo de la dirección de Jürgen Klopp.

Fue el hombre bajo los palos durante la mayor parte del tiempo, mientras el Liverpool conseguía su segundo título de la Premier League durante la temporada de debut de Arne Slot. Sin embargo, con los Reds pensando en el futuro con el fichaje del cotizado Giorgi Mamardashvili del Valencia, se había especulado levemente sobre una posible salida en verano, ya que Alisson entra en el último año de su contrato.

Galatasaray A.S. v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

El Liverpool suele mitigar bien sus ausencias, con Caoimhin Kelleher dando un paso al frente de forma excepcional en los últimos años, y ahora es el turno de Mamardashvili tras el último revés de Alisson.

¿Cuándo regresará Alisson de su lesión?

Aún no se ha determinado qué le ocurre exactamente a Alisson tras su sustitución forzada en Estambul.

El brasileño fue retirado tras realizar una buena parada para evitar el gol de Victor Osimhen, pero Arne Slot pareció sugerir después del partido que no fue durante esa acción cuando Alisson se lesionó: “Cuando regresó corriendo, sintió algo. No puedo decirlo con exactitud porque no soy fisioterapeuta, pero normalmente cuando un jugador, al regresar corriendo, siente algo, se tira al suelo y no vuelve al campo, no es bueno”.



“Si mi jugador está en el suelo, nueve de cada diez veces temo lo peor, y con lo peor me refiero a que no puede continuar. Eso fue lo que le pasó a Alisson”, declaró a través de la página web oficial del Liverpool.

Slot ya ha descartado a su portero para el partido de la Premier League del sábado contra el Chelsea, y aún está por verse cuánto tiempo estará de baja el brasileño. Se perdió más de 40 partidos debido a tres lesiones en los isquiotibiales en las dos temporadas anteriores, y la sugerencia del entrenador neerlandés de que se lesionó corriendo sugiere que podría tratarse de otro problema en los isquiotibiales.



Es poco probable que juegue con la selección brasileña en octubre, y sus anteriores contratiempos lo han mantenido de baja al menos un mes. Por lo tanto, corre el riesgo de perderse la difícil racha del Liverpool entre los dos próximos parones internacionales, cuando se enfrente a equipos como el Manchester United, el Eintracht Frankfurt, el Real Madrid y el Manchester City.