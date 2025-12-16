La lesión de Ben White en el Arsenal supone un nuevo problema para Mikel Arteta

En el Arsenal esperaban la confirmación sobre el alcance del problema muscular de White, pero inicialmente temían que estaría de baja entre cuatro y seis semanas y así fue, por lo que es un dolor de cabeza para el entrenador, Mikel Arteta.

El inglés de 28 años salió cojeando en el minuto 31 de la victoria Gunner por 2-1 sobre el Wolverhampton en el Emirates Stadium el sábado y fue reemplazado por Miles Lewis-Skelly en la defensa. El entrenador de los Gunners, Arteta, dijo después del partido que se sospechaba que la lesión era un problema en el tendón de la corva.

Con este panorama, Ben White recién regresará a mediados del mes de enero, ya iniciándose el 2026 que se avecina. White ha disputado 11 partidos con los líderes de la Premier League y la Champions League durante esta temporada y su ausencia ha empeorado los problemas de lesiones del equipo en la zaga, con cuatro partidos programados para los próximos 10 días.



El Arsenal viajará al Everton en la Premier League el sábado antes de enfrentarse al Crystal Palace en los cuartos de final de la Copa Carabao el 23 de diciembre. El equipo de Arteta está dos puntos por delante del Manchester City, segundo clasificado, antes de los partidos en casa contra Brighton y Aston Villa el 27 y 30 de diciembre respectivamente.

Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Respecto al resto de los centrales, comencemos a desglosar la situación de cada uno: por un lado, Gabriel Magalhaes sintió una molestia durante el último parón internacional y estará de baja hasta fin de año. Mosquera, por su parte, se lesionó el tobillo y estará de baja hasta mediados de enero de 2026 también.

Los actuales titulares, William Saliba y Jurien Timber, están en óptimas condiciones pero regresaron a la defensa del Arsenal el último fin de semana después de recientes problemas de lesiones.

Ante este panorama, la mejor opción del Arsenal podría ser mirar hacia abajo y buscar en la Academia, con Marli Salmon y Josh Nichols disponibles y ya participando en entrenamientos con el primer equipo de forma regular. Además, ambos ya debutaron y sumaron minutos en esta temporada: Salmon fue lateral derecho ante el Brujas por Champions League y Nichols fue titular ante

Salmon y Nichols ya han debutado con el Arsenal bajo las órdenes de Arteta. Salmon ingresó como lateral derecho esta misma semana contra el Club Brujas, mientras que Nichols disputó los 90 minutos en la victoria 5-1 sobre el Bolton Wanderers en la Carabao Cup en 2024.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE