La lesión que preocupa al Barcelona: especialista revela la verdad sobre la pubalgia de Lamine Yamal

Lamine Yamal está destinado a ser uno de los mejores futbolistas del mundo durante la próxima década. El joven prodigio del FC Barcelona ha deslumbrado en sus primeras temporadas y, este año, logró un histórico segundo puesto en la votación del Balón de Oro. Sin embargo, el inicio de la presente campaña ha estado marcado por una pubalgia que le ha provocado ausencias importantes y le ha obligado a jugar con dolor.



Según un reporte del diario español Mundo Deportivo, la directiva del FC Barcelona realizó una serie de gestiones para que un renombrado especialista belga en pubalgia examine el caso de Lamine Yamal. Este médico ha tratado con éxito más de 3 mil casos de problemas de pubis en deportistas de élite.



El especialista consultado por el FC Barcelona ha transmitido un mensaje optimista sobre Lamine Yamal: el joven delantero se encuentra en buen estado físico y su pubalgia ha sido detectada en fase inicial, lo que permite un tratamiento intensivo y efectivo desde el primer momento.

De acuerdo con este reporte, el protocolo de preparación física y fisioterapia diseñado por el club es el correcto, la evolución del canterano es positiva y su caso no es de gravedad, siempre que siga rigurosamente las pautas marcadas para evitar recaídas y mantener su alto rendimiento.

A pesar de las molestias físicas que ha sufrido el canterano del Barcelona durante este semestre, sus cifras son absolutamente superlativas. Lamine Yamal ha disputado ocho partidos en LaLiga, con cuatro goles y cinco asistencias. En la Champions League, la joya blaugrana acumula dos goles y una asistencia en solo tres encuentros.



Lamine Yamal fue convocado por Luis de la Fuente para disputar los partidos de la eliminatoria de la UEFA para el Mundial de 2026 ante Georgia y Turquía.