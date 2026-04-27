La liga con más opciones de concretar el fichaje de Armando González

Si bien su cierre de torneo no fue el mejor, en general, Armando González firmó una enorme temporada dentro de la Liga MX. El mexicano cerró con 12 tantos el curso, igualando la cifra que registró en la segunda mitad del 2025. Sin embargo, en esta ocasión no fue capaz de ganarse la corona de campeón de goleo.

Más allá de lo anterior, González sí logró abrirse dos puertas cortesía de su explosión deportiva. La primera de ellas la de la Copa del Mundo, pues todo indica que será parte de la lista final. La segunda, el mercado de Europa, pues hoy más que nunca el hombre de las Chivas va sobrado de pretendientes en el viejo continente.

¿HORMIGA ALEMANA? 🇩🇪



El talento de Armando González podría tener fecha de expiración en Liga MX, desde Alemania siguen al delantero mexicano.



👀 De acuerdo con información del sitio web alemán fussballdaten, son varios equipos de la Bundesliga que lo siguen de cerca: Borussia… pic.twitter.com/J0ojRWPA1J — Futbol Total (@futboltotal) April 26, 2026

Uno de los destinos más viables para el atacante es la Bundesliga. Desde Alemania reportan que más de un club ha dado seguimiento cercano al crecimiento del hombre de 23 años. Es posible que en el verano más de uno de esos equipos tome el teléfono y de menos sondeé condiciones por el traspaso.

Dos de los equipos en la mesa son instituciones que han tenido a más de un jugador mexicano dentro de sus filas. Se trata del Bayer Leverkusen, club por donde pasaron Javier Hernández y Andrés Guardado. El otro es el Eintracht Frankfurt, conjunto que recibió a Carlos Salcedo y Marco Fabián.

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

De la misma forma, se confirma que tanto el Borussia Dortmund como el Hoffenheim, están pendientes de la evolución de Armando. De los cuatros equipos mencionados, ninguno ha presentado ningún tipo de oferta.

González por ahora pondrá todo el foco en la Copa del Mundo. Luego del Mundial, seguramente tanto el delantero como Chivas abrirán la puerta a negociar. Por ahora, la paciencia vive en ambas partes, no es el tiempo de abrir el mercado de verano.