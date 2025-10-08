La Liga confirma el histórico partido del Barcelona tras la polémica decisión de la UEFA

El Barcelona y Villarreal jugarán el primer partido de LaLiga en suelo estadounidense en el Hard Rock Stadium de Miami el 20 de diciembre, confirmó la liga el miércoles.

Por primera vez en la historia, un partido de LaLiga se disputará fuera de España. El plan para celebrar un partido oficial en Estados Unidos lleva tiempo en marcha. En lugar de disputarse en el Estadio de la Cerámica del Villarreal, el estadio de los Miami Dolphins albergará este trascendental choque.

Baltimore Ravens v Miami Dolphins | Mark Brown/GettyImages

La Liga emitió un comunicado el miércoles confirmando la decisión, mientras ambos presidentes de equipo celebraban el momento histórico para el fútbol español:



“Deseamos reencontrarnos con todos nuestros aficionados en Estados Unidos y agradecemos a LaLiga la oportunidad de acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos del club”, declaró el presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta. “Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que despierta el Barcelona”.

FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

“Para el Villarreal, esta es una oportunidad histórica para seguir creciendo y ganar visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos”, declaró el presidente del Villarreal, Fernando Roig Alfonso. “Con esta iniciativa llegaremos a aficionados de otras partes del mundo y podremos seguir expandiendo la marca del club y de LaLiga. Confiamos en que será una gran experiencia”.

Javier Tebas: Un paso para la historia



Dos días después de que la UEFA aprobara a regañadientes el deseo de La Liga de organizar un partido en el extranjero, el sueño de Javier Tebas se hizo realidad.

Tebas, presidente de LaLiga, intervino en la conferencia Sports Summit 2025 el miércoles en EE. UU., donde confirmó la fecha del primer partido de LaLiga en América. El comunicado de la liga se publicó minutos después.

“Con este partido damos un paso histórico que proyecta La Liga y el fútbol español a una nueva dimensión”, afirmó Tebas en el comunicado.