La Liga MX sueña con el fichaje de Kevin Lomonaco

Kevin Lomonaco se ha convertido en uno de los nombres más atractivos del mercado sudamericano y su proyección ya despertó el interés formal de clubes de la Liga MX. El defensor central argentino, actualmente en Independiente, es visto como un zaguero moderno, con liderazgo y salida limpia, cualidades que escasean y elevan su valor.

Tigres ha sido uno de los equipos que ya sondeó la situación del futbolista. En San Nicolás existe una necesidad clara de rejuvenecer la defensa y sumar un perfil con recorrido internacional. El club regiomontano considera que Lomonaco encaja deportivamente, aunque las condiciones económicas del pase generan cautela.

La cláusula de rescisión del jugador ronda los 20 millones de dólares, una cifra que hoy ningún club mexicano está dispuesto a pagar de forma directa. Tigres no contempla ejecutar ese monto, pero sí estaría abierto a negociar una transferencia cercana, siempre y cuando Independiente flexibilice su postura inicial.

Cruz Azul se encuentra en una situación similar. 'La Máquina' también ha seguido de cerca a Lomonaco y valora su perfil como una solución a mediano plazo en la zaga central. Sin embargo, en La Noria tampoco existe intención de pagar la cláusula completa, manteniendo la misma estrategia de negociación a la baja.

Desde Independiente, el escenario es distinto. El club argentino ve con buenos ojos una posible venta del defensor, consciente de que una operación internacional representaría oxígeno financiero. En Avellaneda saben que el mercado mexicano puede competir económicamente, incluso si la cifra final queda por debajo de la cláusula establecida.

El principal obstáculo, por ahora, no es exclusivamente el dinero. Lomonaco no está convencido al cien por ciento de dar el salto a la Liga MX en este momento de su carrera. El central prioriza una oportunidad en Europa, donde considera que puede dar un paso deportivo clave antes de mirar otros destinos.

Esa postura del jugador obliga tanto a Tigres como a Cruz Azul a moverse con cautela. Ninguno de los dos quiere avanzar en negociaciones profundas sin antes tener señales claras del entorno del futbolista. La Liga MX seduce desde lo económico, pero no siempre desde lo deportivo para perfiles jóvenes.

