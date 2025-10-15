La lista completa de los candidatos al premio Golden Boy 2025

La carrera por el Golden Boy 2025 se presenta más reñida que nunca, con una destacada presencia de jóvenes talentos de LaLiga.

En efecto, el galardón otorgado por Tuttosport al mejor futbolista sub-21 en Europa contará con tres representantes del Real Madrid y "apenas" uno del FC Barcelona, en busca del trono que dejó vacante precisamente un astro blaugrana, Lamine Yamal, ganador de la edición anterior y que, pese a tener 18 años de edad, no podrá revalidar el premio ya que las normas del certamen prohíben repetir triunfo en ediciones consecutivas.

❌ Lamine no repite como Golden Boy pic.twitter.com/Bc9vIvIZlc — MARCA (@marca) October 15, 2025

De ese modo, las esperanzas del Barça se centran en Pau Cubarsí, quien vuelve a figurar entre los favoritos tras haber sido finalista en 2024. A sus 18 calendarios, el defensa catalán se ha consolidado como pieza esencial en la zaga del equipo de Hansi Flick y también en la selección española de Luis de la Fuente, con el que no es indiscutible, pero sí la primera alternativa ante alguna ausencia en el centro de la retaguardia.

Del lado madridista, los tres nombres irrumpen con fuerza en la lista son Arda Güler, Dean Huijsen y Franco Mastantuono. El versátil turco, ya candidato en el concurso pasado, vive un momento de plenitud tras ganarse un lugar fijo en el once de Xabi Alonso, mientras que el zaguero neerlandés ha cautivado con su madurez y su notable salida del balón en su primer ejercicio en el club blanco, luego de llegar desde el Bournemouth; en tanto que, Mastantuono, mediapunta argentino recién incorporado a Chamartín procedente de River Plate, se ha ganado un espacio en las alineaciones merengues gracias a su desparpajo y calidad técnica.

¿Qué futbolistas pueden quitarle el Golden Boy a los del Real Madrid y Barcelona?

Sin embargo, la principal amenaza para los representantes de la liga española es el francés Desiré Doué, joven extremo del PSG campeón de Europa y quien resultó elegido MVP de la final de la propia Champions League, motivado a anotar doblete y dar una asistencia en la goleada 5-0 sobre el Inter de Milán en Múnich. Asimismo, el atacante de 20 años brilló en el Mundial de Clubes, donde fue distinguido como Mejor Jugador Jóven.

Al ranking de aspirantes serios al Golden Boy también se suma el brasileño Estevão Willian, figura emergente del Chelsea y dueño de 13 goles en 2025, incluido uno decisivo ante el Liverpool en la pasada fecha de la Premier League. Con su proyección y talento, el canterano del Palmeiras debería conseguir una buena cantidad de votos respecto al prestigioso galardón.

Todos los nominados por clubes al Golden Boy 2025

Real Madrid: Dean Huijsen (Defensa); Arda Güler (Centrocampista) y Franco Mastantuono (Mediapunta).

PSG: Warren Zaíre -Emery (Centrocampista); Senny Mayulu (Centrocampista) y Desiré Doué (Delantero).

Chelsea: Jorrel Hato (Defensa) y Estevão Willian (Delantero).

Tottenham Hotspur: Archie Gray (Defensa) y Lucas Bergwall (Centrocampista).

Arsenal: Myles Lewis-Skelly (Defensa) y Ethan Nwaneri (Centrocampista).

Porto: Victor Froholdt (Centrocampista) y Ropdrigo Mora (Mediapunta).

FC Barcelona: Pau Vubarsí (Defensa).

Juventus: Kenan Yildiz (Mediapunta).

Inter de Milán: Pio Esposito (Delantero).

Sporting Clube: Geovany Quenda (Extremo)

Borussia Dortmund: Jobe Bellingham (Centrocampista).

Bayer Leverkusen: Eliesse Ben Seghir (Extremo).

Manchester United: Leny Yoro (Defensa).

Manchester City: Nico O'Reilly (Defensa).

Liverpool: Giovanni Leoni (Centrocampista).