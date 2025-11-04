La lista completa de nominados para el premio Golden Boy 2025
El ganador del premio Golden Boy 2025 ya estaría definido. Este galardón, que se entrega anualmente desde 2003 por el diario italiano Tuttosport, reconoce al mejor futbolista menor de 21 años del fútbol europeo. El vencedor se revelará en las próximas horas, aunque ya parece haber un jugador que se ha llevado la mayoría de los votos.
En la lista destacan: Désire Doué, quien ha brillado en la última temporada con el Paris Saint-Germain; Franco Mastantuono, la nueva joya del Real Madrid; Pau Cubarsí, el baluarte defensivo del FC Barcelona; Estêvão, el atacante brasileño que deslumbra en el Chelsea, y Arda Güler, el joven turco que está respondiendo a la confianza en el club merengue.
Los nominados al Golden Boy 2025
Nominado
Club
Desiré Doué (Francia)
Paris Saint-Germain
Leny Yoro (Francia)
Manchester United
Senny Mayulu (Francia)
Paris Saint-Germain
Warren Zaire-Emery (Francia)
Paris Saint-Germain
Mamadou Sarr (Francia)
Racing Club de Estrasburgo
Ethan Nwaneri (Inglaterra)
Arsenal
Nico O’Reilly (Inglaterra)
Manchester City
Myles Lewis-Skelly (Inglaterra)
Arsenal
Archie Gray (Inglaterra)
Tottenham
Jobe Bellingham (Inglaterra)
Borussia Dortmund
Pau Cubarsí (España)
Barcelona
Dean Huijsen (España)
Real Madrid
Kenan Yildiz (Turquía)
Juventus
Arda Güler (Turquía)
Real Madrid
Geovany Quenda (Portugal)
Sporting de Lisboa
Rodrigo Mora (Portugal)
FC Porto
Pio Esposito (Italia)
Inter de Milán
Giovanni Leoni (Italia)
Liverpool
Franco Mastantuono (Argentina)
Real Madrid
Jorrel Hato (Países Bajos)
Chelsea
Estevão (Brasil)
Chelsea
Victor Froholdt (Dinamarca)
FC Porto
Aleksandar Stanković (Serbia)
Club Brujas
Eliesse Ben Seghir (Marruecos)
Bayer 04 Leverkusen
Lucas Bergvall (Suecia)
Tottenham
¿Quién es el favorito para ganar el Golden Boy 2025?
Según varios medios, Désiré Doué parte como el gran favorito para alzarse con el premio. El atacante francés del Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la Ligue 1 y la Champions League con su club.
¿Cuándo se conocerá al ganador del Golden Boy 2025?
El ganador del premio Golden Boy 2025 se dará a conocer este martes 4 de noviembre. La gala se llevará a cabo en la Piazza Piamonte, en Turín, Italia.
¿Por qué Lamine Yamal no participó en el Golden Boy 2025?
Una duda frecuente entre los aficionados es por qué Lamine Yamal, ganador del Golden Boy el año pasado, no figura entre los nominados de esta edición. La respuesta radica en las reglas del premio, que impiden que un mismo jugador lo gane en más de una ocasión. Por ello, el futbolista del Barcelona queda excluido de la lista.
¿Qué jugadores han ganado el Golden Boy en los últimos años?
Ganar el Golden Boy parece garantía de una carrera estelar. Entre los ganadores más recientes figuran Lamine Yamal, Jude Bellingham, Gavi, Pedri, Erling Haaland y Kylian Mbappé.
Otros jugadores que se han llevado este galardón son Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fábregas, Sergio Agüero, Mario Balotelli, Mario Götze y Paul Pogba.
