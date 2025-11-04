Sports Illustrated Fútbol

La lista completa de nominados para el premio Golden Boy 2025

Désiré Doué, del PSG, se perfila como el claro favorito para alzarse con la distinción
Uriel Salmerón García|
Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025
Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Lars Baron/GettyImages

El ganador del premio Golden Boy 2025 ya estaría definido. Este galardón, que se entrega anualmente desde 2003 por el diario italiano Tuttosport, reconoce al mejor futbolista menor de 21 años del fútbol europeo. El vencedor se revelará en las próximas horas, aunque ya parece haber un jugador que se ha llevado la mayoría de los votos.

En la lista destacan: Désire Doué, quien ha brillado en la última temporada con el Paris Saint-Germain; Franco Mastantuono, la nueva joya del Real Madrid; Pau Cubarsí, el baluarte defensivo del FC Barcelona; Estêvão, el atacante brasileño que deslumbra en el Chelsea, y Arda Güler, el joven turco que está respondiendo a la confianza en el club merengue.

Los nominados al Golden Boy 2025

Nominado

Club

Desiré Doué (Francia)

Paris Saint-Germain

Leny Yoro (Francia)

Manchester United

Senny Mayulu (Francia)

Paris Saint-Germain

Warren Zaire-Emery (Francia)

Paris Saint-Germain

Mamadou Sarr (Francia)

Racing Club de Estrasburgo

Ethan Nwaneri (Inglaterra)

Arsenal

Nico O’Reilly (Inglaterra)

Manchester City

Myles Lewis-Skelly (Inglaterra)

Arsenal

Archie Gray (Inglaterra)

Tottenham

Jobe Bellingham (Inglaterra)

Borussia Dortmund

Pau Cubarsí (España)

Barcelona

Dean Huijsen (España)

Real Madrid

Kenan Yildiz (Turquía)

Juventus

Arda Güler (Turquía)

Real Madrid

Geovany Quenda (Portugal)

Sporting de Lisboa

Rodrigo Mora (Portugal)

FC Porto

Pio Esposito (Italia)

Inter de Milán

Giovanni Leoni (Italia)

Liverpool

Franco Mastantuono (Argentina)

Real Madrid

Jorrel Hato (Países Bajos)

Chelsea

Estevão (Brasil)

Chelsea

Victor Froholdt (Dinamarca)

FC Porto

Aleksandar Stanković (Serbia)

Club Brujas

Eliesse Ben Seghir (Marruecos)

Bayer 04 Leverkusen

Lucas Bergvall (Suecia)

Tottenham

¿Quién es el favorito para ganar el Golden Boy 2025?

Según varios medios, Désiré Doué parte como el gran favorito para alzarse con el premio. El atacante francés del Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la Ligue 1 y la Champions League con su club.

Desire Doue
Stade Brestois 29 v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

¿Cuándo se conocerá al ganador del Golden Boy 2025?

El ganador del premio Golden Boy 2025 se dará a conocer este martes 4 de noviembre. La gala se llevará a cabo en la Piazza Piamonte, en Turín, Italia.

¿Por qué Lamine Yamal no participó en el Golden Boy 2025?

Una duda frecuente entre los aficionados es por qué Lamine Yamal, ganador del Golden Boy el año pasado, no figura entre los nominados de esta edición. La respuesta radica en las reglas del premio, que impiden que un mismo jugador lo gane en más de una ocasión. Por ello, el futbolista del Barcelona queda excluido de la lista.

Lamine Yamal
FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

¿Qué jugadores han ganado el Golden Boy en los últimos años?

Ganar el Golden Boy parece garantía de una carrera estelar. Entre los ganadores más recientes figuran Lamine Yamal, Jude Bellingham, Gavi, Pedri, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Otros jugadores que se han llevado este galardón son Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fábregas, Sergio Agüero, Mario Balotelli, Mario Götze y Paul Pogba.

Published | Modified
Uriel Salmerón García
URIEL SALMERÓN GARCÍA

Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.

