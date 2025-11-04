La lista completa de nominados para el premio Golden Boy 2025

El ganador del premio Golden Boy 2025 ya estaría definido. Este galardón, que se entrega anualmente desde 2003 por el diario italiano Tuttosport, reconoce al mejor futbolista menor de 21 años del fútbol europeo. El vencedor se revelará en las próximas horas, aunque ya parece haber un jugador que se ha llevado la mayoría de los votos.



En la lista destacan: Désire Doué, quien ha brillado en la última temporada con el Paris Saint-Germain; Franco Mastantuono, la nueva joya del Real Madrid; Pau Cubarsí, el baluarte defensivo del FC Barcelona; Estêvão, el atacante brasileño que deslumbra en el Chelsea, y Arda Güler, el joven turco que está respondiendo a la confianza en el club merengue.



Los nominados al Golden Boy 2025

Nominado Club Desiré Doué (Francia) Paris Saint-Germain Leny Yoro (Francia) Manchester United Senny Mayulu (Francia) Paris Saint-Germain Warren Zaire-Emery (Francia) Paris Saint-Germain Mamadou Sarr (Francia) Racing Club de Estrasburgo Ethan Nwaneri (Inglaterra) Arsenal Nico O’Reilly (Inglaterra) Manchester City Myles Lewis-Skelly (Inglaterra) Arsenal Archie Gray (Inglaterra) Tottenham Jobe Bellingham (Inglaterra) Borussia Dortmund Pau Cubarsí (España) Barcelona Dean Huijsen (España) Real Madrid Kenan Yildiz (Turquía) Juventus Arda Güler (Turquía) Real Madrid Geovany Quenda (Portugal) Sporting de Lisboa Rodrigo Mora (Portugal) FC Porto Pio Esposito (Italia) Inter de Milán Giovanni Leoni (Italia) Liverpool Franco Mastantuono (Argentina) Real Madrid Jorrel Hato (Países Bajos) Chelsea Estevão (Brasil) Chelsea Victor Froholdt (Dinamarca) FC Porto Aleksandar Stanković (Serbia) Club Brujas Eliesse Ben Seghir (Marruecos) Bayer 04 Leverkusen Lucas Bergvall (Suecia) Tottenham

¿Quién es el favorito para ganar el Golden Boy 2025?

Según varios medios, Désiré Doué parte como el gran favorito para alzarse con el premio. El atacante francés del Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la Ligue 1 y la Champions League con su club.



Stade Brestois 29 v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

¿Cuándo se conocerá al ganador del Golden Boy 2025?

El ganador del premio Golden Boy 2025 se dará a conocer este martes 4 de noviembre. La gala se llevará a cabo en la Piazza Piamonte, en Turín, Italia.

¿Por qué Lamine Yamal no participó en el Golden Boy 2025?

Una duda frecuente entre los aficionados es por qué Lamine Yamal, ganador del Golden Boy el año pasado, no figura entre los nominados de esta edición. La respuesta radica en las reglas del premio, que impiden que un mismo jugador lo gane en más de una ocasión. Por ello, el futbolista del Barcelona queda excluido de la lista.

FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

¿Qué jugadores han ganado el Golden Boy en los últimos años?

Ganar el Golden Boy parece garantía de una carrera estelar. Entre los ganadores más recientes figuran Lamine Yamal, Jude Bellingham, Gavi, Pedri, Erling Haaland y Kylian Mbappé.



Otros jugadores que se han llevado este galardón son Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fábregas, Sergio Agüero, Mario Balotelli, Mario Götze y Paul Pogba.