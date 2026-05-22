La lista confirmada de Inglaterra para el Mundial de 2026: Arnold se queda fuera de los 26

Tras varios días de filtraciones en las redes sociales, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha confirmado por fin la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial de 2026.

Con una de las plantillas más amplias del fútbol a su disposición, Tuchel se enfrentaba a la difícil tarea de seleccionar solo a 26 jugadores para viajar a Norteamérica este verano, consciente de que, inevitablemente, muchos grandes nombres se quedarían fuera.

Independientemente de a quién eligiera Tuchel, era inevitable que muchos aficionados ingleses se sintieran disconformes. Eso es precisamente lo que ocurrió en los días previos al anuncio, a medida que los detalles sobre los jugadores descartados iban filtrándose en las redes sociales.

Thomas Tuchel, Inglaterra | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

No obstante, Tuchel tratará ahora de centrar a su equipo de cara a la gira por Estados Unidos, Canadá y México. Inglaterra figura entre las favoritas para llegar lejos en el torneo de este verano, y no es del todo descabellado pensar en una primera victoria desde 1966.

Estos son los 26 jugadores encargados de traer el famoso trofeo de vuelta a Inglaterra.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

La lista completa de la selección de Inglaterra para el Mundial de 2026

Porteros

Jordan Pickford (Everton)

(Everton) Dean Henderson (Crystal Palace)

(Crystal Palace) James Trafford (Manchester City

Defensas

Reece James (Chelsea)

(Chelsea) Ezri Konsa (Aston Villa)

(Aston Villa) Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) John Stones (Manchester City)

(Manchester City) Marc Guéhi (Manchester City)

(Manchester City) Dan Burn (Newcastle United)

(Newcastle United) Nico O’Reilly (Manchester City)

(Manchester City) Djed Spence (Tottenham Hotspur)

(Tottenham Hotspur) Tino Livramento (Newcastle United)

Centrocampistas

Declan Rice (Arsenal)

(Arsenal) Elliot Anderson (Nottingham Forest)

(Nottingham Forest) Kobbie Mainoo (Manchester United)

(Manchester United) Jordan Henderson (Brentford)

(Brentford) Morgan Rogers (Aston Villa)

(Aston Villa) Jude Bellingham (Real Madrid)

(Real Madrid) Eberechi Eze (Arsenal)

Delanteros

Harry Kane (Bayern Munich)

(Bayern Munich) Ivan Toney (Al Ahli)

(Al Ahli) Ollie Watkins (Aston Villa)

(Aston Villa) Bukayo Saka (Arsenal)

(Arsenal) Noni Madueke (Arsenal)

(Arsenal) Marcus Rashford (Manchester United/Barcelona)

(Manchester United/Barcelona) Anthony Gordon (Newcastle United)

La polémica reina por encima de todo

Antes de que Tichel hiciera el anuncio oficial, ya se habían filtrado a los medios un total de 21 nombres, y se confirmó que muchos otros se habían quedado fuera. Harry Maguire llegó incluso a recurrir a las redes sociales para admitir su sorpresa por no haber sido convocado, y la madre y el hermano del defensa central del Manchester United tuvieron ocasión de expresar su frustración antes incluso de que se diera a conocer la convocatoria.

Aunque muchos se han quedado sorprendidos por la decisión del técnico alemán de dejar fuera a Maguire, también ha habido muchas voces decepcionadas por la decisión del jugador de 33 años de hacer públicos sus sentimientos antes del anuncio.

Harry Maguire, Inglaterra | Marc Atkins/GettyImages

Maguire no es, ni mucho menos, el único gran nombre que no ha conseguido un puesto en el avión de Inglaterra. El lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, tampoco irá al Mundial. Sin embargo, esa decisión quizá no sea una sorpresa dada la evidente preferencia de Tuchel por otros jugadores en su posición y su rendimiento esta temporada en el club español.

Los centrocampistas ofensivos Cole Palmer y Phil Foden, del Chelsea y del Manchester City respectivamente, tampoco han logrado convencer a Tuchel, mientras que el lateral izquierdo del Manchester United, Luke Shaw, es otro de los que tendrá que ver el Mundial de este verano desde su casa.

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