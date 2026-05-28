Tras alcanzar la gloria en Qatar 2022, la selección argentina viaja al Mundial 2026 con la ilusión intacta de bordarse la cuarta estrella en su escudo, aunque saben que no será nada fácil y que no llegan como los máximos candidatos a hacerse de la Copa del Mundo.

La Albiceleste hará su debut el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas, para luego trasladarse a Dallas para jugar sus dos siguientes partidos de fase de grupos en el At&T Stadium: el lunes 22 ante Austria y el sábado 27 contra Jordania.

La lista oficial de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

Porteros

1. Emiliano Martínez - Aston Villa

World Cup 2022 - Argentina - France | picture alliance/GettyImages

El Dibu es uno de los porteros más importantes de la historia argentina, ganándose la titularidad de manera fortuita en 2021 y permaneciendo por puro mérito propio.



El marplatense fue crucial en la Copa América pandémica celebrada en Brasil, con su punto más alto en la tanda de penales de semifinales ante Colombia. En la Copa del Mundo de Qatar 2022 alcanzó la gloria con su histórica atajada sobre Randal Kolo Muani cerca del final de la prórroga.

2. Juan Musso - Atlético de Madrid

Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

En esta temporada supo alternar con Jan Oblak en el Atlético de Madrid y se ha ganado su lugar de manera merecida en esta lista, reemplazando a Franco Armani, retirado de la selección, respecto a la convocatoria de Qatar 2022.

3. Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

El otro portero campeón del mundo que dirá presente en la lista de Lionel Scaloni es Gerónimo Rulli, con una correcta actualidad en el Olympique de Marsella tras lo que fue su gran paso por el Villarreal.



En la última temporada de la Ligue 1 atajó en 29 de los 34 partidos posibles, con ocho vallas invictas y 34 goles recibidos. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta en los ocho partidos de la etapa de liguilla, con 14 tantos recibidos y una sola valla invicta.

Defensas

4. Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | NurPhoto/GettyImages

El bicampeón de América y campeón del mundo con la Albiceleste es una fija en el lateral derecho y tuvo un gran año en el Atlético de Madrid, siendo una pieza fundamental en el armado del Cholo Simeone.



Jugó 26 de los 37 partidos de LaLiga, con dos goles y dos asistencias. En la UEFA Champions League, donde fueron semifinalistas, dijo presente en 13 de los 16 partidos de su equipo. En la Copa del Rey, donde estuvieron en la final, jugó la totalidad de los encuentros y repartió dos pases gol.

5. Gonzalo Montiel - River Plate

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | James Williamson - AMA/GettyImages

El autor del penal más gritado de la historia argentina dirá presente en Norteamérica, aunque con un ritmo de competencia más bajo por haber abandonado Europa para volver al fútbol argentino.



Viene de sufrir un desgarro en el cuádriceps izquierdo y llegará con lo justo a la cita mundialista.

6. Cristian Romero - Tottenham

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Visionhaus/GettyImages

La temporada del Cuti en el Tottenham se divide en dos: colectivamente e individualmente. A nivel grupal fue una pesadilla, batallando por la permanencia en la Premier League hasta la última fecha. En lo personal, fue uno de los pocos puntos altos del equipo de Londres, aportando goles y asistencias desde la última línea.



En un encuentro de Premier contra el Sunderland sufrió una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha y se salvó con lo justo de la cirugía, por lo que llegará con poco ritmo y entre algodones a la máxima cita.

7. Nicolás Otamendi - Benfica

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Visionhaus/GettyImages

El General terminó su contrato con el Benfica y a partir del 1 de julio será jugar libre, con una posibilidad concreta de llegar a River Plate, el club de sus amores.



En la última temporada jugó 30 de los 34 partidos posibles de la liga de Portugal, con dos goles y tres asistencias. En la UEFA Champions League jugó diez partidos y brindó un pase gol.

8. Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-MONACO | CLEMENT MAHOUDEAU/GettyImages

Es uno de los capitanes del Olympique Marsella y haría su primera aparición mundialista con la selección argentina. Viene siendo una fija del recambio de Scaloni post Copa América 2024.



En la temporada jugó 26 de los 34 partidos de la Ligue 1, aportando una asistencia. En la UEFA Champions League jugó seis de ocho, mientras que en la Copa de Francia disputó tres de cuatro y marcó un gol.

9. Lisandro Martínez - Manchester United

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Visionhaus/GettyImages

The Butcher viene de una extensa inactividad por lesión y le costó sumar rodaje en el Manchester United, pero aún así su presencia en la Copa del Mundo no estaría en duda.



Por Premier League jugó 17 de los 37 posibles, mientras que en la FA Cup jugó en la caída frente al Brighton.

10. Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Marc Atkins/GettyImages

Es el lateral por izquierda insignia del ciclo de Scaloni en la selección argentina, siendo parte de las dos Copa América ganadas, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022.



En la actual temporada, vistiendo la camiseta del Olympique Lyon, jugó 20 de los 34 encuentros de la Ligue 1, aportando tres asistencias. En la UEFA Europa League disputó ocho de diez posibles, mientras que en la Copa de Francia estuvo en dos de los cuatro partidos de su equipo.

11. Facundo Medina-Olympique de Marsella

FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-MARSEILLE | FRED TANNEAU/GettyImages

Posiblemente una de las mayores sorpresas de la lista. El jugador del Marsella será uno de los defensores, en reemplazo de Marcos Acuña.

Mediocampistas

12. Valentín Barco-Racing de Estrasburgo

Argentina v Zambia - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

Valentín Barco continúa consolidándose como una de las grandes apuestas a futuro del fútbol argentino. Después de su salida de Boca Juniors, el joven zurdo encontró continuidad en Europa y viene sumando experiencia en el Strasbourg francés, donde mostró evolución táctica y mayor madurez en su juego. De hecho, su llegada al Chelsea es casi un hecho.





Capaz de desempeñarse como lateral, carrilero o volante, Barco destaca por su técnica, conducción y personalidad, cualidades que lo mantienen bajo seguimiento constante de Scaloni pensando en el recambio generacional de la Selección.

13. Enzo Fernández - Chelsea

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Tuvo una temporada manchada por la polémica por su declaración sobre vivir en Madrid y ahora es pretendido por el Manchester City, donde se reencontraría con Enzo Maresca.



Jugó 35 de los 37 partidos posibles de la Premier League, con diez goles y cuatro asistencias en su cuenta personal. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta, con tres tantos y dos pases gol. Llegó a la final de la FA Cup.

14. Alexis Mac Allister - Liverpool

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

El 10 del Liverpool jugará su segundo Mundial con la camiseta albiceleste, y buscará ser campeón del mundo nuevamente. Es una pieza fundamental en el mediocampo de la Scaloneta y, salvo algún imprevisto, será titular.



En los Reds jugó 36 de los 37 partidos de Premier, con un aporte de dos tantos y cuatro asistencias. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta, con tres goles y un pase gol.

15. Leandro Paredes - Boca Juniors

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Marc Atkins/GettyImages

Si bien perdió un poco de ritmo regresando al fútbol argentino, el volante central de Boca Juniors tiene su lugar merecido en la lista y competirá por un lugar en el once titular.



Jugó 15 de los 17 partidos del Apertura 2026, donde su equipo cayó eliminado en octavos de final a pesar de su interesante aporte de dos tantos y tres pases gol. En la Copa Libertadores tuvo asistencia perfecta, con un gol y una asistencia en su cuenta personal.

16. Rodrigo De Paul - Inter Miami

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Marc Atkins/GettyImages

El Motorcito y ladero principal de Leo Messi no podía no estar. Viene de ser campeón de la MLS con el Inter Miami y está teniendo un buen rendimiento en lo que va del 2026.



De los 14 partidos disputados hasta el momento de Las Garzas jugó 12, con tres goles y cuatro asistencias aportadas. Además, en la Concachampions jugó los dos encuentros de su equipo.

17. Giovani Lo Celso-Betis

Puerto Rico v Argentina - International Friendly | Megan Briggs/GettyImages

El jugador del Betis se quedó afuera de la convocatoria de Catar por una lesión de última hora, que dejó muy afectado a todo el plantel.



Su buen presente en el Betis fue recompensado por Scaloni, que le dio una revancha futbolística más que merecida.

18. Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Marc Atkins/GettyImages

Fue importantísimo en la histórica consagración del Bayer Leverkusen en la Bundesliga 2023/24 y su nivel no ha bajado, siendo una pieza valiosa para el recambio del equipo alemán.



En la liga teutona jugó 18 de los 34 partidos, con una asistencia en su cuenta personal. En la UCL jugó cinco de 12. En la DFB Pokal dijo presente dos veces.

Delanteros

19. Nico González - Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | DeFodi Images/GettyImages

Se perdió Qatar 2022 por una lesión y va por la revancha mundialista para su orgullo personal. Es uno de los versátiles que tiene Lionel Scaloni en su consideración, ya que ha jugado hasta de lateral izquierdo.



Dijo presente en 24 de los 34 partidos posibles en LaLiga, con un aporte de cinco goles. En la UCL jugó 11 de 16 encuentros. En la Copa del Rey dos de seis.

20. Giuliano Simeone- Atlético de Madrid

Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Daniel Jayo/GettyImages

Giuliano Simeone se transformó en una de las grandes apariciones argentinas de la temporada europea. En el Atlético de Madrid ganó cada vez más protagonismo gracias a su intensidad, velocidad y capacidad para jugar por todo el frente de ataque, algo que encaja perfectamente con la idea competitiva de Diego Simeone, su padre.



El extremo de 23 años viene sumando minutos importantes tanto en LaLiga como en la Champions League y logró meterse de lleno en la consideración de Lionel Scaloni como una alternativa ofensiva distinta.

21. Nico Paz - Como 1907

FC Internazionale v Como - Coppa Italia | Luca Amedeo Bizzarri/GettyImages

Una de las joyas de la next gen argenta. La rompió en el Como 1907 que logró la clasificación a Europa y, salvo una decisión contraria de Mourinho, el Real Madrid lo recomprará.



Nico jugó 35 de los 37 partidos posibles de la Serie A, con 12 goles y siete asistencias. En la Coppa Italia jugó cinco encuentros, con un tanto y una asistencia.

22. Thiago Almada - Atlético de Madrid

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Marc Atkins/GettyImages

Tuvo una buena temporada en el Atlético de Madrid, que tuvo una campaña con altibajos y resultados finales discretos: fue subcampeón de la Copa del Rey, llegó a semifinales de la UEFA Champions League y quedó cuarto en LaLiga.



Jugó 27 de los 37 partidos ligueros con tres goles y una asistencia. En la UCL jugó siete partidos, mientras que en la Copa del Rey dijo presente en cinco oportunidades, con un tanto y una pase gol.

23. Leo Messi - Inter Miami

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Marc Atkins/GettyImages

Cumplirá 39 años días después del partido frente a Austria, aunque su vigencia es estremecedora. El tiempo no le pasa, sigue siendo el mejor.



En la MLS 2026 lleva 13 apariciones sobre 14 partidos posibles, con 12 goles y cinco asistencias. Monstruoso.

24. Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

La Araña se cansó de picar en la temporada 2025/26: fue una de las figuras del Atlético de Madrid y despertó los intereses de clubes como el PSG, el FC Barcelona y el Arsenal.



Jugó 29 de los 37 partidos del Colchonero en LaLiga, con ocho goles y cuatro asistencias. En la UEFA Champions League tuvo su mejor rendimiento, con 15 encuentros disputados, diez tantos y cuatro pases gol.

25. Lautaro Martínez - Inter de Milán

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

El Toro es el capitán del Inter de Milán y va por la revancha Mundialista, ya que si bien fue campeón en Qatar 2022 tuvo un rendimiento por debajo de lo que se esperaba por un problema en un tobillo que lo tuvo a maltraer.



Se consagró campeón de la Serie A jugando 30 de los 38 encuentros, con 17 goles y seis asistencias. En la UEFA Champions League dijo presente en ocho de los diez partidos del Inter, con cuatro tantos.

26. José López - Palmeiras

SE Palmeiras v FC Porto: Group A - FIFA Club World Cup 2025 | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

El Flaco es otra de las caras nuevas en la lista mundialista, con una gran prestación en el Palmeiras en el último tiempo.



En lo que va del Brasileirao 2026 jugó los 16 partidos posibles, con cinco tantos y tres asistencias. En la Copa Libertadores también tiene asistencia perfecta, con dos goles y un pase gol.