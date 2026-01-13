La llegada de Arbeloa puede marcar un punto de inflexión en el futuro de Vinícius

El cambio en el banquillo del Real Madrid no solo responde a una cuestión deportiva inmediata, sino que puede tener consecuencias profundas en la planificación a medio y largo plazo. La promoción de Álvaro Arbeloa al primer equipo abre un nuevo escenario, especialmente en lo que respecta al futuro de Vinícius Júnior, uno de los grandes activos del club.

La salida de Xabi Alonso, anunciada oficialmente por el Real Madrid tras la derrota en la final de la Supercopa de España, puso fin a una etapa marcada por tensiones internas. Más allá del resultado, la decisión estuvo influida por diversos desacuerdos relacionados con la preparación física, la dinámica diaria del equipo y la gestión del vestuario.

Una relación desgastada que condicionaba decisiones clave

Dentro de ese contexto, la situación de Vinícius Júnior adquirió un peso específico. El delantero brasileño mantenía una relación complicada con el ya exentrenador, un factor que había enfriado las conversaciones sobre su renovación. La falta de sintonía entre ambos se reflejaba tanto en el día a día como en determinados episodios de gestión deportiva.

Con Xabi Alonso fuera de escena, el escenario cambia de forma notable. En el club se percibe ahora un clima más favorable para que Vinícius termine aceptando una ampliación de contrato que asegure su continuidad en el Santiago Bernabéu más allá de 2027.

Más opciones de renovación con un nuevo contexto

Así lo explicó el periodista Matteo Moretto en declaraciones a DAZN, donde apuntó directamente al impacto del cambio de entrenador:

“La salida ha sorprendido, pero la relación entre Xabi y varios jugadores no era buena. Ahora las opciones de que Vinícius renueve aumentan. En el día a día pasaron cosas: entrenamientos, gestión del grupo, palabras… Todo eso acabó llevando a este desenlace”.

🗣️ “Las posibilidades de que Vini Jr acabe renovando, suben”@MatteMoretto tiene claro lo que puede suponer la marcha de Xabi Alonso en la renovación del brasileño#DAZNTRANSFER pic.twitter.com/UyP95YpiLg — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) January 12, 2026

Las palabras de Moretto refuerzan la idea de que el conflicto no fue puntual, sino el resultado de un desgaste progresivo que terminó afectando tanto al rendimiento deportivo como a decisiones estratégicas de primer nivel.

Arbeloa, una figura de consenso

La llegada de Álvaro Arbeloa representa un perfil muy distinto. Conocedor del club, cercano al vestuario y con un estilo de liderazgo más dialogante, su figura puede resultar clave para recomponer puentes internos. En ese contexto, Vinícius aparece como uno de los principales beneficiados del nuevo escenario.

El cambio en el banquillo no garantiza por sí solo una renovación inmediata, pero sí elimina uno de los principales obstáculos que habían frenado el acuerdo. Con Arbeloa al mando, el Real Madrid espera recuperar estabilidad y sentar las bases para asegurar la continuidad de sus futbolistas más determinantes.

