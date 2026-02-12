La marca que buscará romper Chivas dentro de la Liga MX

Guadalajara atraviesa un momento inmejorable en el Clausura 2026 y ya comienza a ilusionarse con escribir una página dorada en la historia de la Liga MX. El "Rebaño Sagrado" no solo lidera con autoridad, también se ha propuesto alcanzar una marca que pocos equipos han logrado.

El objetivo es claro: convertirse en el club con la mejor racha ganadora en el arranque de un torneo corto. Actualmente, Chivas suma cinco triunfos consecutivos, una cifra que ya lo coloca entre los inicios más sólidos en torneos recientes y que ha revitalizado la confianza del plantel.

¡CHIVAS VA POR LA MARCA DE TRIUNFOS CONSECUTIVOS EN LIGA MX!⚽🇲🇽#CentralFOX El espectacular inicio del Guadalajara en el Clausura 2026 podría convertirse en una racha histórica del futbol mexicano✅



El Rebaño necesita dos victorias más para igualarla y tres para romperla🐐🚨… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 12, 2026

Con dos victorias más, el conjunto rojiblanco igualaría la marca histórica de siete triunfos consecutivos en el inicio de un campeonato. Esa cifra representa el estándar que han alcanzado otros equipos en el pasado y que hasta ahora se mantiene como el parámetro a superar.

Si Guadalajara logra encadenar tres victorias adicionales, no solo igualará la marca, sino que implantará un nuevo récord en la Liga MX. Ocho triunfos consecutivos en el arranque significarían un hito sin precedentes y consolidarían al equipo como el protagonista absoluto del semestre.

El contexto, sin embargo, no es sencillo. La proeza no dependerá únicamente del buen momento futbolístico, sino también de la capacidad de sostener el rendimiento ante rivales de alta exigencia. El calendario que se aproxima pone a prueba la consistencia y el carácter competitivo del plantel.

Mazatlan FC v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Los siguientes tres compromisos serán determinantes: América, Cruz Azul y Toluca aparecen en el horizonte inmediato. Se trata de rivales con planteles profundos, aspiraciones de título y experiencia en escenarios de alta presión, lo que eleva el grado de dificultad del desafío rojiblanco.

El duelo ante América representa, además, una prueba emocional y mediática. Posteriormente, enfrentar a Cruz Azul y Toluca obligará a mantener la concentración máxima, pues cualquier tropiezo podría frenar la posibilidad de alcanzar la marca soñada.

Chivas no solo pelea por puntos; compite contra la historia. El equipo ha encontrado equilibrio entre solidez defensiva y contundencia ofensiva, factores que explican el arranque perfecto. Ahora, la misión es sostener esa inercia positiva ante un calendario que no concede tregua.

La oportunidad está sobre la mesa. Igualar la marca de siete triunfos ya sería un logro significativo; superarla implicaría entrar en los libros del futbol mexicano. El Rebaño tiene cinco pasos firmes dados. Los próximos tres definirán si el sueño se convierte en realidad histórica.

MÁS NOTICIAS SOBRE CHIVAS