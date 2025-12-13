La marcha de Endrick al Olympique de Lyon es inminente

La salida de Endrick rumbo al Olympique de Lyon es ya algo más que una posibilidad: es una realidad en fase muy avanzada. Tal y como adelantó Fabrizio Romano —historia exclusiva desde octubre—, el acuerdo entre clubes está prácticamente cerrado en forma de cesión directa, sin opción de compra. Una fórmula clara que responde a una idea compartida: el Real Madrid no quiere desprenderse de una de sus grandes apuestas de futuro, y el futbolista necesita minutos de verdad para acelerar su proceso de maduración.

Endrick quiere ir al Lyon. Así de simple. El delantero brasileño entiende que su situación actual en el Madrid, marcada por una competencia feroz y un contexto de máxima exigencia, no es la ideal para un jugador que apenas empieza a construir su carrera en Europa. A las órdenes de Xabi Alonso, su protagonismo ha sido residual, aunque ha dejado destellos que invitan al optimismo.

El ejemplo más reciente llegó en la Champions League, en la dolorosa derrota del Real Madrid ante el Manchester City. Endrick dispuso de unos 15 minutos finales y estuvo a punto de cambiar el guion del partido con un espectacular remate de cabeza que se estrelló en el larguero. Una acción que resume bien su momento: talento evidente, impacto inmediato… pero poco tiempo en escena.

Endrick and OL, matter of time. 🔴🔵⏳ https://t.co/YOhf3ppjFc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2025

En Lyon, el contexto será radicalmente distinto. El Olympique atraviesa una fase de reconstrucción deportiva y ve en Endrick una pieza capaz de marcar diferencias desde el primer momento. La Ligue 1, tradicionalmente fértil para el desarrollo de jóvenes atacantes, aparece como un escenario ideal para que el brasileño gane continuidad, confianza y galones.

Para el Real Madrid, la operación encaja dentro de una planificación a medio plazo. No hay cláusulas ocultas ni puertas traseras: es una cesión limpia, pensada exclusivamente para que el jugador crezca. En Valdebebas confían en que el Endrick que regrese sea más hecho, más preparado y con el ritmo competitivo que ahora mismo no puede adquirir en Chamartín.

Lyon será, salvo giro inesperado, el próximo capítulo en la carrera de Endrick. Un paso atrás en el foco mediático, quizá, pero dos hacia delante en su evolución como futbolista. Porque a veces, para llegar arriba, primero hay que jugar.