La millonaria cláusula de rescisión por Julián Quiñones y los equipos que podrían pagarla

La selección mexicana estuvo cerca de lograr el sueño de calificar una vez más a los cuartos de final de un Mundial como lo hiciera en 1986, pero en su camino estuvo Inglaterra, que supo cómo contrarrestar todo a pesar del dominio rival, gracias a un doblete de Jude Bellingham y una diana del capitán Harry Kane desde el manchón penal para llevarse la victoria 2-3 en el Estadio Ciudad de México, a pesar de los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

¡¡PRECIO EXORBITANTE!! 🚨🇸🇦



Julián Quiñones (29) tendría una cláusula de rescisión que ronda los 200 MILLONES de dólares con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita 🤯💰



📌 Con esta estratosférica cifra se ve muy difícil que el delantero naturalizado mexicano pueda emigrar a otro club… pic.twitter.com/Nr12R2ZUNi — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) July 12, 2026

Precisamente, si hubo un jugador que destacó del combinado nacional fue el colombiano naturalizado mexicano, quien consiguió cuatro dianas y una asistencia en cinco compromisos. El delantero se consolidó como una de las figuras a lado de Johan Vásquez, Roberto Alvarado, Erik Lira, Gilberto Mora y Raúl Jiménez.



Debido a su gran Copa del Mundo, Quiñones despertó el interés de diferentes escuadras de la Premier League de Inglaterra, sin embargo, si cualquiera quiere llevarse los servicios del delantero tendrían que pagar una fuerte cantidad de dinero, ya que hace poco renovó su vínculo con el Al Qadsiah de Arabia Saudita. De acuerdo con el periodista de ESPN, John Sutcliffe, la cláusula de rescisión sería de 200 millones de dólares .



A pesar de la cantidad presupuestada, algunos clubes ingleses podría hacer el intento de fichar al ex del América y Atlas, pues la mayoría tiene enorme poder económico debido a los derechos de televisión. Para el Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur o Manchester United, que forman parte del famoso ‘Big Six’, la cifra pedida es sumamente baja para su presupuesto. Incluso otros como el West Ham United, el Newcastle United o el Everton podrían desembolsar la cantidad si manejan bien sus números. Sin embargo, no todos están en búsqueda del romperredes cafetalero.

🚨🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💣 BOMBAZO. ASTON VILLA BUSCA EL FICHAJE DE JULIÁN QUIÑONES@sachatavolieri



Existen primeros contactos en marcha con Al Qadsiah por su fichaje.

Aún sin oferta, misma se espere que realicen en próximas fechas.



Era 1 de los 4 equipos que le venían dando seguimiento (tal lo… pic.twitter.com/J0JbV86Hxo — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 11, 2026

Ahora bien, según medios árabes, el Chelsea ya habría presentado una oferta formal por el nacionalizado azteca, mas no se reportó el monto ofrecido. A la vez, se reportó que el Aston Villa estuvo visoreando al seleccionado mexicano durante la justa internacional y ha contactado con su entorno para tratar un posible fichaje, incluso se reveló que la negociación se ha intensificado, algo que demuestra el real interés de los Villanos por el elemento de la Liga Profesional Saudí, por lo que sólo falta que hagan una oferta formal porque hasta ahora no hay ninguna sobre la mesa.