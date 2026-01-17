La molestia de Hansi Flick ante la inminente llegada de Dro al PSG

En la conferencia de prensa previa al encuentro de LaLiga en la Jornada 20 frente a la Real Sociedad, el entrenador alemán, Hansi Flick, mostró su molestia sobre la situación de Dro, el canterano del FC Barcelona que pidió su salida del equipo para arribar al París Saint-Germain.

Aunque en un principio no quería abordar nada del tema, terminó por dar unas declaraciones y prometió hablar del asunto una vez se hiciera oficial el traspaso del jugador de 18 años que irá al equipo dirigido por Luis Enrique en la Ligue 1 a cambio de 6 millones de euros vía cláusula de rescisión.

Dro Fernández nació en España y tiene ascendencia filipina, se desempeña como mediocampista ofensivo, pero también puede jugar como extremo izquierdo

Dro se irá del FC Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

La reflexión que dio Flick sobre la salida de Dro del club

El técnico destacó el valor de la formación en La Masía y la oportunidad única que representa vestir los colores blaugranas.

A los canteranos de La Masia les damos la oportunidad de entrenar, crecer y jugar con los mejores jugadores del mundo. Creemos en ellos y les apoyamos. Si alguien quiere jugar en el Barça, tiene que poner el 100% de su corazón. Tiene que vivir por estos colores. Esto es lo que quiero ver de mis jugadores Hansi Flick.

La decepción del entrenador se centra en su esfuerzo para potenciar a jóvenes que finalmente optan por otros rumbos ante la presión de sus entornos cercanos. Hansi Flick admitió que el proceso de formación requiere una confianza mutua que parece haberse quebrado con la decisión del futbolista de buscar una salida inmediata.

"Como entrenador pones mucha energía para ayudar a los jugadores a mejorar y darles confianza, pero también hay mucha gente alrededor de ellos. Si al final se va a otro club, preguntadme y hablaré, pero ahora no", sentenció.