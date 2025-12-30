La nueva fórmula de venta de jugadores que le dejó al Real Madrid ya más de 150 millones de euros

El Real Madrid no nutre tanto su plantilla profesional de su cantera, es un dato real que se confirma a lo largo del tiempo.

Pero lo que es innegable es que en los últimos años, el club blanco encontró una variable económica totalmente redituable para ingresar dinero con el Castilla y 'La Fábrica' completa de Valdebebas.

El Real Madrid apuesta a vender el 50% de los derechos de sus jóvenes promesas, reservándose una opción de recompra o la mitad de una futura venta. Esta estrategia incentiva al club de destino a potenciar al jugador, al ser copropietario de su crecimiento. Así, el conjunto de Chamartín ha logrado una revalorización de mercado superior a los 160 millones de euros.

Un claro ejemplo es Nico Paz, figura absoluta en el Como de la Serie A, que pasó de un valor de € 10 millones al momento de ser cedido, a valer ahora aproximadamente € 65M y prácticamente no hacer dudar a nadie en las oficinas del Santiago Bernabeu: para la próxima temporada será futbolista blanco y no se analiza que siga cedido o se lo venda, sino parte fundamental de la próxima estructura de la plantilla del Real Madrid.

Otro futbolista que entra holgadamente en esta nómina también juega en el Como y su crecimiento es cada vez más elocuente: el defensor central Jacobo Ramón se marchó a Italia el pasado verano con un valor de un millón y ahora vale 18.

También Chema de Andrés, que se fue al Sttutgart con un valor de mercado de 800.000 euros y ahora alcanza los 14,8 millones de la misma moneda.

Gracias a estas decisiones, el club pudo repescar jugadores maduros como Fran García: el lateral se marchó al Rayo cuando estaba en 2da, ascendió a LaLiga y tuvo dos años con grandes actuaciones, que generaron que el Madrid lo repescase.

'La Fábrica' sigue siendo una mina de oro para el Real Madrid, que no desaprovecha las oportunidades.