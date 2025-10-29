La nueva opción del Barcelona para la delantera de cara al verano de 2026

Para nadie es un secreto que el Barcelona ya valora el futuro inmediato del club de cara al verano de 2026. Una de las metas es la de fichar un centro delantero que sea el recambio directo del veterano Robert Lewandowski. Varios nombres están en la lista de los culés, a la cual hay que sumar un nombre.

El Barcelona ha añadido a Victor Osimhen a su lista de delanteros para el verano de 2026, como posible relevo del experimentado polaco que ya tiene 37 años y cuyo contrato expira en junio de 2026. En el último tiempo, las dudas por su edad y lesiones recientes comenzaron a hacerse más recurrentes.

🚨🚨🌕| BREAKING: Barcelona have added Victor Osimhen to their striker list for next summer.



[@mundodeportivo] 🇳🇬🔵🔴 pic.twitter.com/XqPnXJPu3z — Managing Barça (@ManagingBarca) October 29, 2025

Osimhen encaja en el perfil que busca el club: un "9" potente, rápido, con gran capacidad de presión alta y finalización letal, ideal para el estilo de Hansi Flick. El alemán es un gustoso de los delanteros que no son '9' de área, sino los atacantes virtuosos, de buen físico y técnica.

Galatasaray SK v Göztepe SK - Trendyol Süper Lig | Ahmad Mora/GettyImages

El periodista de Mundo Deportivo, Gabriel Sans, lo confirmó en una entrevista en el programa turco Radyospor. Dijo textualmente: "Barcelona necesita un gran '9' para la próxima temporada. Osimhen es exactamente el tipo de jugador que quieren. Esto es seguro, pero aún no hay negociaciones ni contactos formales. Depende de la situación de Lewandowski".

El club culé ya monitorea al nigeriano desde hace meses, y su explosión en Galatasaray (con goles clave en Liga y Champions) ha acelerado el interés. Los blaugrana entiende que el talento de Victor da para mucho más que la liga de Turquía.



Más allá del interés, debe entender que firmar al africano será un misión de menos compleja. Galatasaray pagó este verano 75 millones de euros por su fichaje y no aceptarán nada por debajo de dicha cifra. Además, Victor percibe 20 millones de euros por año, algo difícil de igualar en Barcelona.