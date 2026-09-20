En el último tiempo, Jules Koundé ha perdido lugar en la consideración de Hansi Flick para el armado de su FC Barcelona, incluso llegando a encadenar tres partidos sin sumar minutos en las últimas jornadas. Ahora, un suceso puede cambiarlo todo para él, que podría volver a ser importante para el equipo en las próximas presentaciones.

La lesión de Andreas Christensen le abrió la puerta a Koundé para volver al equipo titular como defensor central, compartiendo zaga con Pau Cubarsí. La irrupción de Xavi Espart y los buenos rendimientos de Eric García en el lateral derecho le han relegado a un lugar tremendamente incómodo.

La ausencia del danés de cara a las próximas semanas pone a Hansi Flick contra las cuerdas para armar su once ideal, y es ahí donde la polivalencia del francés podría sacarlo a flote para volver a ser un futbolista importante en la estructura del Barça.



FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | NurPhoto/GettyImages

En lo que va de la temporada, Koundé solamente jugó 90 minutos contra Feyenoord en la UEFA Champions League y frente al Rayo Vallecano por LaLiga. En los encuentros restantes en los que participó, ingresó desde el banquillo. Los duelos ante Levante, Racing de Santander y Sevilla lo encontraron sin actividad. En total, con la camiseta del FC Barcelona, acumula 193 partidos, con 10 goles, 22 asistencias y varios títulos como tres ediciones de LaLiga y una Copa del Rey.

El defensor tendrá con la selección de Francia la oportunidad de ir sumando buenas sensaciones en el parón internacional de septiembre y octubre: Debutará este viernes 25 por la Nations League frente a Turquía en el Kocaeli Stadyumu de Izmit, mientras que el lunes 28 visitarán a Bélgica en el Stade Roi Baudouin de Bruselas y cerrarán el la fecha FIFA frente a Italia en condición de local, en el Stade de France, el viernes 2 de octubre.