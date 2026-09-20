La nueva posición de Jules Koundé que puede cambiar su futuro en el Barcelona
En el último tiempo, Jules Koundé ha perdido lugar en la consideración de Hansi Flick para el armado de su FC Barcelona, incluso llegando a encadenar tres partidos sin sumar minutos en las últimas jornadas. Ahora, un suceso puede cambiarlo todo para él, que podría volver a ser importante para el equipo en las próximas presentaciones.
La lesión de Andreas Christensen le abrió la puerta a Koundé para volver al equipo titular como defensor central, compartiendo zaga con Pau Cubarsí. La irrupción de Xavi Espart y los buenos rendimientos de Eric García en el lateral derecho le han relegado a un lugar tremendamente incómodo.
La ausencia del danés de cara a las próximas semanas pone a Hansi Flick contra las cuerdas para armar su once ideal, y es ahí donde la polivalencia del francés podría sacarlo a flote para volver a ser un futbolista importante en la estructura del Barça.
En lo que va de la temporada, Koundé solamente jugó 90 minutos contra Feyenoord en la UEFA Champions League y frente al Rayo Vallecano por LaLiga. En los encuentros restantes en los que participó, ingresó desde el banquillo. Los duelos ante Levante, Racing de Santander y Sevilla lo encontraron sin actividad. En total, con la camiseta del FC Barcelona, acumula 193 partidos, con 10 goles, 22 asistencias y varios títulos como tres ediciones de LaLiga y una Copa del Rey.
El defensor tendrá con la selección de Francia la oportunidad de ir sumando buenas sensaciones en el parón internacional de septiembre y octubre: Debutará este viernes 25 por la Nations League frente a Turquía en el Kocaeli Stadyumu de Izmit, mientras que el lunes 28 visitarán a Bélgica en el Stade Roi Baudouin de Bruselas y cerrarán el la fecha FIFA frente a Italia en condición de local, en el Stade de France, el viernes 2 de octubre.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo