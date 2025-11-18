La obsesión de Harry Kane para intentar ganar el Balón de Oro

Es de los mejores delanteros del siglo XXI. Harry Kane es sinónimo de gol. Pudo conseguir su primer título en su carrera en el Bayern Munich, pero eso no lo condicionó para ser un futbolista excelso.

Ante la indecisión de Robert Lewandowski por su continuidad o no en el FC Barcelona, se especuló con la llegada de Harry Kane a Catalunya, pero el goleador inglés solo piensa en el Bayern Múnich:

“Thomas Tuchel fue la principal razón por la que me uní al Bayern de Múnich. Me encanta su energía, me encanta lo que quería hacer y cómo quería jugar. Esta relación que tuve desde el primer momento en que lo conocí me puso en el camino correcto”, comentaba el delantero británico después de la victoria frente a Albania horas atrás. En ese sentido, tiene lógica que piense en quedarse en Alemania más tiempo luego de muchas temporadas en el Tottenham.

Respecto a su gran presente y una concreta posibilidad de ganar el Balón de Oro de mantener este presente, fue contundente al destacar que, para lograr eso, primero debe conseguir premios colectivos, ya que eso hará destacar mucho más su trabajo y le dará posibilidades de ese galardón individual.

England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026 | Visionhaus/GettyImages

“Podría marcar 100 goles esta temporada, pero si no gano Champions League o Mundial probablemente no gane el Balón de Oro. Lo mismo ocurre con Haaland y todos los jugadores. Hay que ganar estos trofeos. Por cómo nos está yendo la temporada, parece que estamos en un gran momento de forma. Somos uno de los favoritos para la Champions”,más reflexiones de un Kane que de momento únicamente se ve rindiendo para el gigante alemán.

De esta manera, se especula con que el gran atacante pueda mantener este estado de forma absolutamente gravitante, en una temporada donde ya suma un total de 23 goles en los 17 partidos disputados.

