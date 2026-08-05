La oferta final del Real Madrid a Vinícius Jr para que renueve su contrato: ¿ acepta o se va al Arsenal?

Después de varios meses de negociaciones sin avances significativos entre Vinícius Jr y el Real Madrid, este miércoles la dirigencia decidió presentar lo que considera su última propuesta de renovación en un encuentro considerado determinante entre José Ángel Sánchez, director general del conjunto blanco, y Federico Pena, representante del delantero.

La oferta contempla un salario fijo de 22 millones de euros netos por temporada, con la posibilidad de alcanzar los 24 millones mediante objetivos relacionados con logros colectivos e individuales, como conquistar la UEFA Champions League o ganar el Balón de Oro; además, el vínculo se extendería hasta 2031.

Sin embargo, si no aceptan las condiciones, el club estaría dispuesto a dar por finalizadas las conversaciones.

🚨 BREAKING: Real Madrid's FINAL & LAST OFFER to Vini Jr:



- €22M fixed net annual salary

- Could rise to €24M per year with add-ons related to winning Champions League, Ballon d'Or, etc...

- Contract until 2031



Arsenal, on the other hand, are simply prepared to give Vini… pic.twitter.com/jaOh4VO5dJ — Madrid Zone (@theMadridZone) August 5, 2026

Las exigencias del brasileño frenan el acuerdo

Según trascendió, Vinícius pretende percibir un contrato similar al de Kylian Mbappé, además de elevar sus ingresos hasta los 30 millones de euros por temporada e incluir una importante prima por la renovación.

Esas condiciones no fueron bien recibidas en la dirigencia madridista, que mantiene una postura firme. Desde el club consideran que no harán excepciones que puedan romper la estructura salarial del vestuario ni generar precedentes para futuras negociaciones.

Un regreso con reuniones clave por delante

Después de sus vacaciones, Vinícius se reincorporó a la disciplina del Real Madrid y, aunque se mostró sonriente durante los exámenes médicos en Valdebebas, puertas adentro sabe que deberá definir uno de los momentos más importantes de su carrera.

Además, durante las primeras semanas de la pretemporada, José Mourinho le habría transmitido personalmente que sigue siendo una pieza importante dentro del proyecto deportivo y que cuenta con él para la próxima campaña.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Angel Martinez/GettyImages

En esa línea, mientras su futuro sigue sin resolverse, en el conjunto meregue aseguran que todavía no recibieron ninguna propuesta oficial por el futbolista, pese a los rumores que vinculan al Arsenal con un posible fichaje.