Una de las grandes figuras del fútbol mundial que debe resolver su futuro de cara a la nueva temporada es Robert Lewandowski: el contrato del polaco con el FC Barcelona llegó a su fin y no hubo acuerdo para su renovación, por lo que será agente libre a partir del 30 de junio y ya fue despedido con honores del club Culé.

Con ese panorama planteado, las opciones son varias y las especulaciones brotan a montones. El fútbol árabe parecía un destino plausible, mientras que clubes de Europa también están interesados en contar con él. Según ESPN, uno de los primeros en ofertar podría ser Chicago Fire, club de la MLS.

Además, los de Illinois querrían sumar a Leon Goretzka, histórico mediocampista del Bayern Múnich y ex compañero de Robert en el club bávaro.

Bayern München v Villarreal CF Quarter Final Leg Two - UEFA Champions League | Alexander Hassenstein/GettyImages

Robert Lewandowski llegó al FC Barcelona en julio de 2022 y se ganó el corazón de la afición a base de goles, con 119 tantos en 191 partidos jugados con la camiseta Blaugrana. En ese tiempo supo ganar tres ediciones de LaLiga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Además, fue el Pichichi de la temporada 2022/23, su primera en la Ciudad Condal, con un registro de 23 tantos.

Inició su carrera en el fútbol de Polonia y saltó a la fama en el Borussia Dortmund. En el Bayern Múnich fue donde se consagró como una estrella, ganando prácticamente todo lo que se le cruzó en el camino y quedando como segundo máximo goleador histórico, solo por detrás del recordado Gerd Müller.

Chicago Fire es un club de la primera división del fútbol estadounidense fundado en octubre de 1997, y desde allí se alzó como uno de los tradicionales de la MLS en su inmensa expansión en las últimas décadas. Ganaron el título local del 1998 y fueron subcampeones en 2000 y 2003.