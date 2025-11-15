Pocos centrocampistas en el FC Barcelona, y el planeta fútbol, tienen la jerarquía actual de Pedri González, para muchos, el mejor futbolista español de la actualidad.

El canario es, claramente, el faro en la sala de máquinas tanto de la selección española como del Barça, motivo por el que, es una voz autorizada en vías de señalar al mayor talento de la cantera y, por qué no, su futuro reemplazo a largo plazo.

De hecho, los blaugranas vuelven a vivir la irrupción de un talento precoz en su cantera, uno al que se le conoce como Dro. "El que más me gusta es Dro. Es muy bueno, tiene mucha calidad; parece que no le cuesta hacer las cosas. Es muy bueno", dijo Pedri a Mundo Deportivo.

Pese a su cortísima edad, el hispano-filipino ya está generando una enorme expectación tanto en el club culé como entre los aficionados. Su impacto ha sido tan notable que incluso el volante canario no dudó en destacar que es parte del futuro de su equipo y la selección. "Tiene un talento brutal, y que servirá para el club y la selección durante muchos años.

Al margen de que apenas ha accionado en tres desafíos oficiales con el Barcelona, Dro ha captado la atención del entorno culé gracias a su rendimiento en la pretemporada. Sus actuaciones dejaron claro que posee una técnica depurada, visión de juego y una personalidad impropia de un jugador de apenas 17 años.

De hecho y considerando que Pedri apenas tiene 22 años, y ocupa el vértice central de la sala de máquinas, nadie descarta que pueda compartir césped a tiempo completo con Dro, cuyo mayor virtud es el cambio de ritmo y el desequilibrio en los metros finales, haciendo de mediapunta.

"Quizás (Dro) tenga movimientos míos, pero es muy bueno en los últimos metros; en cambio, a mi me utilizan más como organizador, y la verdad, me adapto a lo queme pida el 'míster'", explicó Pedri.