Xavi Hernández revela la razón por la que fue despedido del Barcelona

Pese a su impacto histórico en su época de jugador del club, Xavi Hernández fue cesanteado del Barcelona tras la campaña 2023/2024; una decisión que causó controversia, pero que con el paso del tiempo ha quedado en el olvido a raíz del gran trabajo en el banquillo culé que viene realizando Hansi Flick.

Claro que, quien en rol de futbolista fuese figura icónica y organizador de juego del mejor Barça de la historia (2008-2015), consiguió un título de LaLiga y otro de Supercopa española en sus dos cursos y medio como entrenador de dicha entidad. Sin embargo, su falta de personalidad a la hora de permitir actitudes poco idóneas de parte de sus otrora pupilos, terminó costándole el cargo.

Efectivamente, Xavi no tiene problemas en reconocer públicamente que su incapacidad para mantener la exigencia interna en su última temporada resultó determinante en su salida del banquillo azulgrana. "Comencé mi carrera como entrenador del Barça con altas exigencias, tanto para los jugadores como para el club, teniendo en cuenta que este último venía de una época en la que no habían muchas exigencias. Mi error fue mantener esos estándares sólo durante un año", confesó a Marca.

El ahora técnico de 45 años detalló sin problemas los motivos que, en su opinión, provocaron el deterioro del rendimiento del Barcelona dos cursos atrás, luego de festejar dos títulos en la 2022/2023.

"Bajé el listón y los jugadores perdieron la actitud, el respeto y el esfuerzo. El nivel bajó cada vez más hasta que no ganamos nada en mi última temporada. Con el tiempo, aprendí a ser autocrítico y me dije: ‘¡Maldita sea! ¿Qué me ha pasado?", prosiguió el dos veces acreedor del Balón de Bronce de France Football.

El ex futbolista catalán también recordó el delicado contexto económico con el que tuvo que lidiar y que limitó al equipo blaugrana en cada mercado de fichajes, aunque esto, por otro lado, sirvier a fin de apoyarse en una cantera de la que extendió su confianza a piezas del calibre de Gavi y Alejandro Balde, mientras que hizo debutar y crecer a otras como Lamine Yamal, Fermín López, Pau Cubarsí y Marc Casadó.

"Me siento muy orgulloso de lo que están haciendo Lamine y el resto de los chavales (chicos) ahora mismo; y de haberles dado la oportunidad de debutar. Los vi muy preparados a pesar de sus cortas edades".

