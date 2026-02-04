La palabras de André Jardine luego del triunfo de América sobre Olimpia

El América dio un golpe de autoridad en Honduras al imponerse 1-2 ante Olimpia, un resultado que acerca al conjunto azulcrema a la siguiente ronda y que dejó satisfecho, aunque exigente, a André Jardine. El técnico brasileño valoró el esfuerzo, pero fue claro al señalar que el equipo aún debe elevar su nivel.

Tras el encuentro, Jardine explicó que su principal demanda pasa por una mejor versión colectiva, más intensa y constante. “Hay que para mí ser más fluidos, un equipo más agresivo, y al mismo tiempo consistente atrás, porque en estos partidos eliminatorios, trata siempre de consistencia”, señaló, subrayando la importancia de sostener el rendimiento.

El entrenador también destacó que empieza a ver señales positivas dentro del campo, especialmente en el funcionamiento ofensivo y en ciertos nombres propios. “Ya viendo a Henry Martín, a Zendejas, el propio Bryan, Chiquito, jugando como enganche muy bien, Dávila, para mí también una muy buena participación otra vez”, explicó Jardine al analizar el desempeño individual.

En esa misma línea, el estratega consideró que el América comienza a acercarse a la versión que pretende consolidar. “Vamos viendo el equipo y empezar a acercarse a lo que queremos”, añadió, dejando claro que el proceso aún está en marcha, pero que el crecimiento es evidente tras un triunfo que exigió concentración y carácter.

Jardine no ocultó que el duelo estaba presupuestado como uno de alta dificultad, tanto por el rival como por el entorno. “Está equilibrado en todos los lados, no existe más distancias grandes en lado algún, sobre todo en competiciones como estas”, afirmó, reconociendo la complejidad de enfrentar a equipos que se hacen fuertes en casa.

El técnico profundizó en las condiciones del partido y en lo que representa jugar como visitante en Centroamérica. “Yo vi un muy buen equipo que se confirmó, sobre todo cuando juegan en su casa, por dominar el ambiente, la cancha, esto siempre da una fuerza más”, explicó, remarcando el mérito del resultado obtenido.

Asimismo, Jardine insistió en que el cuerpo técnico sabía que la visita a Honduras sería exigente desde lo emocional y lo futbolístico. “Muy buenas sensaciones del rival, sabíamos que sería un partido duro”, concluyó, reforzando la idea de que el América respondió con personalidad en un escenario hostil.

Con la ventaja conseguida como visitante, el América ahora buscará cerrar la serie en la Ciudad de México, donde Jardine espera ver a un equipo todavía más agresivo y dominante. El 1-2 en Honduras abre un panorama favorable, pero el mensaje es claro: no hay margen para la relajación.

